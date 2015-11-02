AKP İl Başkanı: Artık şehit gelmeyecek

AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican, 'Artık ülkemize şehit gelmeyecek, o şehitlerimizden Allah razı olsun, o şehitlerimiz bize büyük bir emanet bıraktı' dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, genel seçimlerin sonuçlarının açıklanmaya başlanmasının ardından AKP'liler İzmir caddelerinde sevinç turları atmaya başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce AKP'li seçim müzikleri eşliğinde meşale yaktı, AKP lehine slogan attı. AKP İl Başkanı Bülent Delican, "Bugün büyük bir zafer yaşadık hepinize helal olsun artık karanlık tabloya son. Artık onun bunun kapısına gitmeye gerek yok. Yarın sabah yepyeni bir Türkiye'ye uyanıyoruz. Artık ülkemize şehit gelmeyecek" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişi, AKP'nin seçim müzikleri eşliğinde halay çekip, başarılarının tadını çıkarttı, tekbir getirdi. Bazı partililer, bir belediye otobüslerinin önüne AKP bayrağı asmak istedi. Otobüsteki bazı yolcuların tepki göstermesi üzerine, kısa süreli tartışma yaşandı.

"Artık ülkemize şehit gelmeyecek"

İl Teşkilatı'nda seçim sonuçlarını takip eden AKP İl Başkanı Bülent Delican ile İzmir Milletvekili adayları Necip Kalkan ve İbrahim Turan daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Partililere seslenen Delican, şunları söyledi:

“Bugün büyük bir zafer yaşadık hepinize helal olsun artık karanlık tabloya son. Artık onun bunun kapısına gitmeye gerek yok. 7 Haziran seçimlerinden sonra milletimiz bize sahip çıktı. Yarın sabah yepyeni bir Türkiye'ye uyanıyoruz. Birlik beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdik. Çok çektik ama inandığımız davadan vazgeçmedik. Allah'a çok şükür bize çok güzel bir lider verdi, Recep Tayyip Erdoğan, onun çizdiği yolda bizi daha ilerilere götürecek sayın Ahmet Davutoğlu. Bizim belimizi, boynumuzu kimse eğmez. Alnımız dik. İzmir'de bizi ikiye katlayacaklardı. Milletimiz bundan sonra daha da zenginleşecek. Artık ülkemize şehit gelmeyecek, o şehitlerimizden Allah razı olsun, o şehitlerimiz bize büyük bir emanet bıraktı. O saz ustası var ya, millet ona bir şans verdi ama kökleri orada kopamıyor. Bu millet onlara öyle bir tokat attı ki. Helalinden yüzde 50 ile iktidar olduk, gelsinler bizim kapımız onlara da açık.”



“Ben esas bir şeyin startını vermek istiyorum. Bu teşkilatla 2019 belediye başkanlığını alacağız. 7 Haziran'dan sonra AK Parti toplandı ve bakın oyları yine yukarıya çıktı. 2019'da bu büyük şehre AK Parti hizmetlerini sunacağız. Milletinizin temiz kalbiyle gelen oylar bunlar. Amerikalısı, Rus'u, İsraillisi hepsi gelsin vız gelir. Dimdik ayaktayız. Bu ülkenin evlatları Suriye'de de Irak'ta da barışı getirecek. Kadınlarımızın, gençlerimizin sayesinde bu başarıyı kazandık. Bu milletin başını eğdirmedik ya sizlere teşekkür ederim. Necip Kalkan'ı seçtik, ondan TBMM'de Meclis Başkanlığı bekliyoruz. 7 Haziran'da 'İl görevden alınacak' dendi ama aslanlar gibi çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız dışında ben kimseyi tanımam.”