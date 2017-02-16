"AKP İl Başkan Yardımcısı'nın 'Evet çıkmazsa iç savaşa hazırlanın' söylemi, AKP’nin referandumda izleyeceği yolun işareti mi?"

CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer Manisa AKP İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem’in Manisa Soma AKP İlçe Gençlik Kollarının düzenlediği konferansta yaptığı “Bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazırlanın” ifadelerine tepki gösterdi ve “AKP’nin izleyeceği yöntemin ne olduğunun işareti mi?” diye sordu.

Biçer, ayrıca “Bu kişiyi görevden alacak mısınız? Ve bu kişiyle ilgili Hukuki işlem başlatacak mısınız?”

Biçer, “AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı'nın 'iç savaşa hazırlanın' söylemi referandumda AKP’nin izleyeceği yöntemin ne olduğunun işareti mi? İşte bizim ısrarla HAYIR deme gerekçemiz halk üzerinde baskı kurmak isteyen diktatör rejime, halkı baskı altına almak isteyen rejime olan karşıtlığımızdır. Millet iradesine her zaman saygı gösterdik. Ama biz AKP gibi sözde ifadelerle değil gönülden saygı gösterdik. AKP İl Başkan Yardımcısı halkı tehdit ederek baskı kurmaya çalışarak eylem yapma çabasında. İşte bu durum bile AKP’nin nasıl bir rejim değişikliği istediğinin açık işaretidir” dedi.

"Apaçık tehdit"

CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay da AKP’li Ozan Erdem’in söylediği sözlere şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Ozan Erdem'in meşhur olma çabası ve saraya şirin gözükme gayreti ile yapmış olduğu 'referandumda hayır çıkarsa iç savaş çıkar' söylemi apaçık bir tehdittir. Evet oyu vermezseniz gerekirse sizinle savaşırız demektir. Normal bir hukuk devletinde soluğu hakimin karşısında alması gerekirken göreceksiniz ki bir sonraki seçimde milletvekili sıralamasında üst sıralarda yer bularak ödüllendirilecektir. Bu şahıs 16 Nisan'a ve 16 Nisan'dan sonra yapılacak olan genel seçime kadar sırtını saraya yaslayıp fütürsuzca konuşmaya devam edebilir ama önce Sandıktan HAYIR çıkartıp ilk genel seçimde de CHP'yi iktidar yaparak kendisine en güzel cevabı vereceğiz. Halkı bu şekilde tehdit eden bu şahıs hakkında hiç umudumuz olmasa da adet üzerine savcıları göreve çağırıyoruz.”

“AKP’nin gerçek yüzünü göstermesi”

"AKP'nin gerçek yüzünü göstermesi açısından bu açıklama çok önemli bir açıklamadır. Yıllardan beri anlatmaya çalıştığımız şeyleri bu zat doğrulamış ve bu açıklamasından sonra AKP Soma Örgütü tarafından alkışlarla tasdiklenmiştir. " AKP iktidar olmazsa kaos çıkar, verin 400 vekili bu iş huzur içinde çözülsün" diyenlerden yüz bulan bu zat kendi çapında iç savaş çığırtkanlığı yapadursun, biz ev ev kapı kapı barışı ve kardeşliği anlatmaya devam edeceğiz. Bizim nazarımızda bu açıklama hadsiz bir açıklamadır ve sahibine çok yakışmaktadır. Birlik ve beraberlik ruhu ile örnek bir şehir olan Manisa'nın böyle bir açıklama ile gündeme gelmesinden utanç duyuyoruz ve bu zatı önce adalete sonrasında halkımıza havale ediyoruz. Eğer, hala kaldıysa, AKP içindeki aklı selim insanların Manisa halkından, yapılan bu tehdit ile ilgili özür dilemesini bekliyoruz."