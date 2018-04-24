"AKP iktidarında en az 3 bin 936 çocuğun yaşam hakkı ihlal edildi"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 23 Nisan nedeniyle 2011-2017 yılları arasında yaşanan çocuk hakkı ihlallerine ilişkin bir rapor hazırladı. “AKP iktidarının çocuk yaşam hakkı ihlalleri enkazı” başlığıyla yayınlana raporda, en az 3 bin 936 çocuğun yaşam hakkının 2011-2017 yılları arasında ihlal edildiğine yer verildi.

Tanrıkulu, raporunda, “AKP iktidarında en sık rastlanan bir başka olgu ise ‘cezasızlık’tır. İhlallerle birlikte en geniş biçimde hayata geçirilen cezasızlık, adalet ve hakikate erişmeyi imkânsızlaştırmakta, hak-hukuk mücadelesini içinden çıkılmaz kılmakta, insan haklarını uygulanamaz bir hale sokmaktadır. Öyle ki bugün ülkemizde ‘Hukuk-Yargı’nın getirildiği durum Franz Kafka’nın Dava romanındaki karanlık ortamı andırmaktadır. AKP iktidarı döneminde, temel insan hakları alanlarında yaşanan ihlalleri genel hatlarıyla ortaya dökmeyi amaçlayan bu çalışma, demokrasi ve insan hakları bakımından içinde bulunduğumuz durumun vahametini göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

Rapora göre; çocukların yaşam hakkına dönük ihlallerin en yoğun şiddet sonucu olduğu ve söz konusu dönem aralığında 68 çocuğun bu şekilde yaşamını yitirdiği kaydedildi. Sadece 2017 yılında 138 çocuğun yaşam hakkı ihlal edildi. 2011’de 515, 2012’de 606, 2013’te 633, 2014’te 627, 2015’te 875 ve 2016’da 875 çocuk yaşam hakkı ihlali ile karşı karşıya kaldı.

‘Cezaevlerinde 2 bin 200 çocuk var’

Tanrıkulu’nun yanısıra bir açıklama da CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok yaptı. Altıok, 6 aylık bebeğiyle cezaevine giren Ayşe öğretmene atıfta bulunarak, “Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın’ diyen, Cumhuriyetimizin aydınlanma ilkelerini benimsemiş, çocukların eğitim hakkının engellendiği, öğretmensiz kaldığı zamanlarda yüreği yanarak bu insani çağrıyı yapan Ayşe öğretmen hapiste. 6 aylık bebeği Deran bebekle onu hapse uğurladık” dedi.

Çocuklarla ilgili rakamlar paylaşan Altıok “2006 yılında çocuklara yönelik 2 bin 414 cinsel istismar davası açılmışken bu sayı yüzde 700’lük bir artışla 16 bin 957 ye ulaştı. 2 milyon çocuk işçi var. Her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı çalışıyor. Okula gidemeyen 1 milyon 300 bin. Cezaevlerinde ise 2 bin 200 çocuk var. Deran bebekle aynı kaderi paylaşan çocuk sayısı 668” ifadelerini kullandı.

İHD’den 23 Nisan raporu

İnsan Hakları Derneği (İHD) Çocuk Komisyonu, 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye’deki çocukların durumuna dikkat çekti. Açıklamada Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf olduğuna, Anayasa’nın ve Çocuk Koruma Kanunu’nun çocuğa sağladığı haklara değinildi. Ancak bunlara rağmen çocukların yaşam hakkının tehdit altında olduğu, cinsel istismara maruz bırakıldıkları, eğitim hakkına erişemedikleri gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldıkları belirtildi.