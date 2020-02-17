AKP'li belediyede 'adrese teslim' temizlik ihalesi

Daha önce on milyonlarca liraya kiraladığı araçlarla gündeme gelen AKP’li Şehitkamil Belediyesi, bu sefer de 'adrese teslim' temizlik ihalesi ile gündeme geldi.

Şehitkamil Belediyesi doğal afet ve salgın hastalıklarda kullanılan 21b maddesiyle yaptığı ihale sonucunda temizlik ve park hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 aylığına kiraladığı araç ve iş makinelerine yaklaşık 9 milyon lira ödeyecek. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, yaklaşık maliyeti 9 milyon 606 bin olarak belirlen ihaleyi, tek teklif veren Güney Atık ve Yeşil Alanı Yönetim şirketi ihaleyi 8 milyon 625 bin bedelle kazandı. Şirketin ortakları arasında yer alan Turgut Kaygun’un eski AKP Şehitkamil İlçe Başkan Yardımcısı olduğu belirtiliyor.

1 Ocak 2020’de başlayan kiralama 31 Mart 2020’de son bulacak.