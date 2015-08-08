'AKP içindeki koalisyon taraftarları, erken seçimi engellemek için harekete geçti'

İktidar ve muhalefet partilerinden gelen açıklamalar Türkiye’nin hızla erken seçime doğru yol aldığını gösteriyor ancak ekonomi dünyasından gelen kaygı mesajları üzerine harekete geçen koalisyon yanlısı AKP’liler Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kapısını çaldı. Pazartesi günü gerçekleşecek Davutoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesinde Davutoğlu nezdinde başlatılan girişime partinin ekonomi kurmaylarının etkili olduğu öne sürüldü.

Erdem Gül’ün Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, AKP’deki erken seçimi durdurma girişimi, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun pazartesi için randevulaşması üzerine başladı. Girişime AKP içindeki ekonomi kurmayları öncülük etti ve partinin bazı kıdemli isimleri de destek verdi. Başlatılan girişimde en önemli gerekçeyi ekonomideki gelişmeler oluşturdu. Kendi içinde de değerlendirmeler yapan koalisyon yanlısı AKP’liler, hedeflerini pazartesi günkü kritik görüşmeye kadar geçecek 48 saatlik süreyi seçime doğru hızla gidişi geri çevirmek olarak belirledi.

İş dünyası da istiyor

Koalisyon yanlısı AKP’liler, Türkiye’nin çok uzun zamandır sürekli bir seçim ortamında yaşadığı, bunun ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine ilişkin belirtilerin görünmeye başladığı değerlendirmelerinin önemini öne çıkarılması gerektiğinde görüş birliğine vardı. Özellikle iş dünyasından gelen kaygılı açıklamalar ve koalisyona verilen desteklere de dikkat çekildi. Bu çerçeve içinde parti yöneticilerine, ekonomiden gelen olumsuz sinyaller gündeme getirilerek Türkiye’nin yeni bir seçimi daha kaldıramayacağı görüşleri ifade edildi. Bu görüşler, “Ekonomideki gidiş ve kırılganlık işaretleri, yeni bir seçimle zaman kaybı lüksüne sahip olunmadığını gösteriyor. Üstelik yeni bir seçime gidilmesi durumunda da yeniden koalisyon zorunluluğu çıkabilir ya da bıçak sırtı sayıyla iktidar olunduğunda bile tek parti hükümetinin baş edemeyeceği boyuta ulaşma riski taşıyor” ifadeleriyle parti yöneticilerine iletildi. Aynı kaygılar, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bilgisine de sunuldu.

Çözüm diyaloğu

AKP içindeki koalisyon arayışlarının bir boyutunu da ekonominin yanısıra çözüm sürecinde HDP ile devlet arasında kurulan yeni diyalog da oluşturuyor. PKK’ye çatışmasızlık ilan ettirilmesi ve çözüm sürecinin yeniden canlanması gibi gelişmeler olması durumunda koalisyonun daha da kolaylaşacağı görüşleri dile getiriliyor.

Davutoğlu farkında

Koalisyon için çaba gösteren AKP’lilere Davutoğlu’nun da ekonomiyle ilgili uyarıları kabul ettiği bilgisi iletildi. Buna göre Davutoğlu da ekonomide kontrolün kaybına neden olacak bir riske girilmemesi için koalisyandan yana tavır içinde. Davutoğlu cephesinden gelen bu sinyal son 48 saatlik çaba için umut verdi. Ancak en önemli tıkanıklık Erdoğan cephesinden gelen sinyaller nedeniyle yaşanıyor. Henüz Erdoğan’dan seçime gidişi durduracak bir mesaj alınamadı. Buna karşın AKP’deki koalisyoncular, pazartesi günkü görüşmeye kadar yine ekonomi teziyle Erdoğan’dan da olumlu bir mesaj alınması için çaba gösterilmesini benimsedi.