'AKP içinde kardeşlik hukuku vardır ama kardeşlik de bir yere kadar'

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu yeni anayasa çalışmalarının askıya alınmasını değerlendirdi. Kuzu, Cumhurbaşkanının artık halkın seçeceğine dikkat çekerek "bu zaten yarı başkanlığa geçiş demektir ancak bu anayasa ile Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında sürtüşme bitmeyecek. Yetki çatışması süratle yayılacak. AKP içinde kardeşlik hukuku vardır falan denilebilir. Kardeşlik de bir yere kadar. Mirasta bile kavga çıkıyor. Cumhurbaşkanı diyecek ki sen parlamento içinden çıktın, ben direk geldim. Sen yüzde 20 oy aldın ben yüzde 80, yani senden dört kat fazla meşruluk ve temsil gücüm var dediğinde sorunlu dönem başlar" dedi

Güler Yılmaz'ın Taraf'ta yer alan haberine göre, Kuzu, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin zaten yarıbaşkanlık olduğunu söyledi. İki yıl önce, "Kasım 2013’e kadar çalışmalar bitmezse bir daha anayasa yapılmaz” dediğini hatırlatan Burhan Kuzu, bugün söylediği noktaya gelindiğini kaydetti.

Kuzu, şöyle devam etti: “Gelin yeni bir anayasa için emek sarf etmeyelim. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Halk seçecek ve bu zaten yarı başkanlık sistemine geçiş demektir. Çözüm, seçilecek olan cumhurbaşkanının parti ile bağının kesilmesidir. Yetki anlamında ileride sıkıntı yaşanır. Aynı partiden olmak da yetmez görüşünü dile getirmiştim."

10- 15 maddede değişiklik

Kuzu, parlamenter rejimde kalınacaksa daha önce çıkartılan 26 maddelik pakete 10-15 madde değişikliği ilave edilebileceğini söyledi. Kuzu şöyle konuştu: “Mesela BDP vatandaşlık tanımı gelsin diyor. MHP’nin de söyleyecekleri vardır bizim de evet diyebileceğimiz. Anayasanın başlangıç bölümü sorunlu, yeniden yazılabilir. CHP açısından tutuklu milletvekilleri sorunu var. Cezalarını vekilliğin sonunda çeksin diyorlar. Bu da olabilir. Biz de hepimizin ortak sorunu olan fiili duruma çözüm buluruz. Kırmızı çizgiler baştan belliydi, partiler bunlara dokundurtmam diyorsa masaya oturmanın o zaman bir anlamı yok ki. Artık kırmızı çizgiden öte geçip yeni bir şey yapmamız lazım. Yeni anayasa yerine bu çalışma en makul ve işe yarayan formüldür. Her şey bitmiş değil. İki yılda bir yol alınmasa bile bunu on beş günde çıkartırız.” Bu önerisini daha önce Başbakan Erdoğan’a da ilettiğini kaydeden Burhan Kuzu, “Ama uzlaşma komisyonu devam ederken bunu yapamıyorsunuz. O zaman adım atamamıştık. Şimdi tam zamanı” açıklaması yaptı.