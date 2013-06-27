AKP İçtüzük Komisyonu'nda tutuklu milletvekili yeminine karşı çıktı

Hülya Karabağlı / ANKARA

Dört siyasi partinin oluşturduğu İç Tüzük Komisyonu'nda, CHP, MHP ve BDP'nin tutuklu milletvekillerinin yemin etmesine yönelik sunduğu öneriye AKP karşı çıktı.

Dört siyasi parti vekillerinin bulunduğu İç Tüzük Komisyonu bugün kritik maddeleri görüşmeye başladı. TBMM İç Tüzük Komisyonu’nda tutuklu milletvekillerinin yemin etmesine ilişkin maddeye AKP yemin etmeleri halinde dokunulmazlık kazanacakları gerekçesiyle karşı çıktı.

AKP yemin etmenin ‘yargıya müdahalae’ anlamına geldiğini savunurken, CHP, MHP ve BDP tutuklu vekillerin yemin etmeleri önerisini getirdi. Fakat AKP’nin karşı çıkması ile, ilgili madde yazılamadı.

Mevcut düzenleme, genel seçim sonuçlarından sonra milletvekili seçilenlerin nasıl yemin edeceklerini esasa bağlıyor. Ancak, tutukluluk gibi hallerle ilgili düzenleme dahilinde herhangi bir bilgi yer almıyor. CHP, MHP ve BDP ilgili düzenlemenin “ Mazereti sebebiyle and içmeyen milletvekillerinin daha sonra Meclis Başkanlığı and içmesini sağlar” şeklinde değişmesi önerdi. Fakat AKP bu öneriye ‘yargıya müdahale’ gerekçesiyle karşı çıktı.

‘Pantolon’ düzenlemesi yok

TBMM İç Tüzük Komisyonu’nun son toplantısında kadın vekillere, Genel Kurulda ‘pantolon’ giyebileceklerine ilişkin bir düzenleme de yapılmadı. CHP, AKP, MHP ve BDP düzenlemeye yönelik bir öneri getirmedi. Mevcut İç Tüzük yer alan ‘tayyör’ düzenlemesi aynen kaldı.

Mevcut hüküm şöyle;

Kıyafet

MADDE 56 – Başkanlık kürsüsünde Başkan, beyaz kelebek kıravat ve siyah yelek üstüne siyah fırak giyer. Görevli kâtip üyeler de, koyu renk elbise giyerler.

Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatı memurları ve diğer kamu personeli ceket giymek ve kıravat takmak zorundadırlar. Bayanlar tayyör giyerler.