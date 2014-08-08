'AKP Hz.Muhammed'i mahkemeye verdi'

CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Hz. Muhammed'in bir hadisini okuduğu için eski bir bakanın kendisini mahkemeye verdiğini belirterek, "Aslında ben değil Hz. Muhammed'in hadisi yani sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed mahkemeye verildi. Hırsızlıkla ilgili ayet, hadis okumak artık bu ülkede yasak mı?" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu’nda kamuoyunda ‘Torba yasa’ olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, söz aldı.

Özkes, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri propagandası için Kocaeli, Üsküdar, Sultangazi gibi il ve ilçelerde camilere Tayyip Erdoğan pankartları asılıyor. Tayyip sanki camiye imam seçilecek? Tayyip’ten Cumhurbaşkanı da olmaz, imam da olmaz. İmam olsa, hırsızlığın ve yolsuzluğun haram olduğunu anlatabilir mi? İster Sünni ol ister Alevi ol ama önce insan ol ve hırsız olma. Allah Alevi misin, Sünni misin diye sormayacak ama hırsızlıktan, yolsuzluktan soracak" dedi.

Özkes, sözlerini şöyle sürdürdü: “Haram para ile hacca gidenin dualarının kabul olup olmayacağına dair sorulan bir soru üzerine sevgili Peygamberimizin “Uzun bir yolculuk yaparak, saçı başı dağılmış, toz toprak içinde kalmış ve elini semaya kaldırıp “Ey Rabbim, ey Rabbim!ö diye dua ediyor ama yediği haramdır, giydiği haramdır ve haramla beslenmiştir. Peki, böyle bir kimsenin duasını Allah nasıl kabul etsin?ö hadisini okudum diye eski bir bakan, beni mahkemeye verdi. Aslında ben değil Hz. Muhammed’in hadisi yani sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed mahkemeye verildi. Hırsızlıkla ilgili ayet, hadis okumak artık bu ülkede yasak mı?"dedi.

"Başbakan Erdoğan’ın mitinge Kur’an-ı Kerim ile çıkarak dini istismar ediyor ama Caferi camisinin ve Kuran-ı Kerim’lerin yakılmasına gıkı çıkmıyor" diyen Özkes, “Cami Yalanları’ isimli kitap bile yazdım. Camiler üzerinden siyaset yapıyorsunuz peki Caferi Camisi cami değil mi? Irak’ta ve Suriye’de IŞİD teröristlerinin yaktığı, yıktığı camiler cami değil mi?" şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan’ın seçim afişini eleştiren Özkes, “Tayyip’in seçim logosunda sevgili Peygamberimizin ismi Arapça olarak “Muhammed" yazılı imiş, böyle diyor bir bakan. Madem logoda Hz. Muhammed yazıyor, miting sonrası Hz. Muhammed’in ismi ayaklar altında niye geziyor? Yarın huzuru ilahide Hz. Muhammed “Benim muazzez ismimi kirli siyasetinize niçin alet ettiniz?ö derse, ne diyeceksiniz? Hiç Allah korkusu, Hz. Muhammed sevgisi yok mu? Hz. Muhammed’in ismi haram yiyici, yalan söyleyici siyasetlere alet edilebilir mi?" dedi.