Doğan Grubu'ndan Demirtaş'ın 'Bodrum Yat Limanı için AKP'yle anlaştılar' iddialarına yalanlama

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, "AKP hükümeti ile Doğan Grubu arasında Bodrum yat işletmesinin gruba teslimi konusunda bir anlaşma yapıldığı ve karşılığında da AKP'nin bazı talepleri olduğu" yönündeki iddiasıyla ilgili yapılan Doğan Medya Grubu açıklamasında, “Bodrum marinası sözleşmesinin iptali yolunda tarafımıza yapılmış olan tebligata, tamamen hukuki gerekçelerle yapmış olduğumuz itiraz kabul görmüş ve idari karar durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

İstanbul İl Kongresi’nin açılışında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Muğla Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Bodrum Yat İşletmesi’ne yaklaşık 25 gün önce bir yazı gönderdiğini ileri sürerek şunları söylemişti:

“49 yıllığına hazineden kiralanmış çok büyük bir yat limanı. Çok büyük bir rant var. Çok cüzi bir fiyata bir şirkete kiralanmış. 25 gün önce tek taraflı ve uyduruk bir gerekçeyle Milli Emlak Müdürlüğü bu şirkete yazı yazıyor ve ‘Sözleşmeyi feshettim’ diyor. Şirketin sahibi panikliyor. Saraya haber gönderiyor. Saray 4 şart sunuyor. Birincisi; ‘Yayın grubunun başındaki CEO’yu değiştirip, bizim istediğimiz kişiyi atayın’ diyorlar. İkincisi; ‘26 kişilik liste vereceğiz. Onları işten çıkarıp, bizim istediğimizi işe alacaksınız.’ Üçüncüsü; ‘Bütün yayınlarınızda AKP lehine ve HDP aleyhinde propaganda yapacaksınız.’ Dördüncüsü ise ‘Ahmet Hakan’ı işten çıkarmayacaksınız, gece gündüz AKP propagandası yaptıracaksınız.’ Saray 4 şartı Doğan Medya’ya sunuyor. Bodrum grubunu işleten Doğan Grubu’dur. Hükümet medyayı bu şekilde satın alıyor.”

"Hukuki gerekçelerle yapmış olduğumuz itiraz kabul görmüş ve idari karar durdurulmuştur"

HDP Eş Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş’ın konuşmasındaki iddiaların ardından bir açıklama yayınlayan Doğan Grubu, "beyanların spekülatif nitelikte olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını" belirtti ve konuyla ilgili şunları söyledi:

1. Özelleştirme ihalesi sonucunda 49 yıllığına Grubumuzun işletmesine tahsis edilen Bodrum marinası sözleşmesinin iptali yolunda tarafımıza yapılmış olan tebligata, tamamen hukuki gerekçelerle yapmış olduğumuz itiraz kabul görmüş ve idari karar durdurulmuştur. Sorunun hakkaniyet ve hukuk içinde kalıcı çözümü için görüşmeler sürdürülmektedir.



2. Doğan Yayın Grubunun kurumsal yapısında CEO’luk görevi bulunmamaktadır. Bu konuda kamuoyuna yaptığımız açıklamadan da görüleceği üzere, uzun yıllar medya grubumuzda İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Mehmet Ali Yalçındağ, bu kez, tam yetki ile Doğan Grubuna bağlı medya organlarının koordinasyon ve yayın politikalarının yönetiminden sorumlu kılınmıştır.

"İddialar hayal mahsülüdür"





3. İşten atılacak veya alınacak gazeteciler ile iddialar hayal mahsulüdür.



Bu vesile ile Doğan Grubu olarak şu hususları bir kez daha vurgulamak isteriz:



Yaklaşık 40 yıldır medya sektöründe olan Doğan Grubu, bağımsız yayıncılık ilkelerine bağlıdır ve bu tutumunu hukukun tamamen askıya alındığı askeri rejimler dahil her dönemde kanıtlamıştır. Bu ilkeli tutumumuz her koşul altında kararlılıkla sürdürülmektedir. Gazeteciliğin zamanla yarışan doğasından kaynaklanan bazı yanlış veya hatalı haberleri düzeltmekten hiç çekinmeyen Grubumuzun hiçbir siyasi parti, oluşum veya ideolojiye angajmanı bulunmamaktadır. Buna rağmen, son zamanlarda türeyen ve gazetecilik adına haysiyet cellatlığı yapmayı meslek edinmiş kişilerin Grubumuz medyasını karalamak için ürettikleri senaryolar tamamen farklı bir algı yaratmaya yönelik aldatmacadan ibarettir.

"Geçmişte çözüm sürecini destekledik,

bugün de PKK terörünün karşısındayız"





Doğan Grubu, Anayasamızın öngördüğü demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve başta ifade olmak üzere özgürlüklere bağlılık içinde, hangi amaçla olursa olsun her türlü şiddet ve terörü reddeder ve karşısındadır. Geçmişte ülke birliğimiz adına çözüm sürecini desteklemiş olan Grubumuz, bugün ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ve özgürlüğünü tehdit eden PKK terörünün karşısındadır. Grubumuz ayrıca, devletimizin Anayasa ve yasalarla kurulu düzeni dışında, kendi özel amaçları için yapılanmış paralel oluşumu da açıklıkla reddeder ve bu gibi yapılarla hukuk içinde mücadele edilmesi gereğine inanır. Grubumuz, gerek PKK ve diğer terörist odaklar ve paralel yapılarla mücadelenin Anayasal bir görev ve sorumluluk olduğuna inanır ve destekler.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.



Doğan Grubu adına



Ahter Kutadgu



Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı