“AKP hükümeti mültecilerin kitlesel lince uğramasına karşı önlem almalıdır”

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Gülsüm Ağaoğlu, Suriyeli mültecileri karşı kitlesel linç girişimlerine karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. Ağaoğlu, mültecilik hakkının en temel insan haklarından olduğunu hatırlatırken “Ayrımcılığa ve her türlü saldırıya uğrayanların yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yazılı bir açıklama yapan Ağaoğlu’nun açıklaması şöyle:

Ne yazık ki, son derece kritik bir konu olan "yabancı düşmanlığı" adım adım Türkiye’nin gündemine taşınıyor. Geçtiğimiz günlerde Mersin'in Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli göçmenlere yönelik kitlesel linç girişimi sadece son örneklerden birisidir.

"Önlem" adı altında mültecilerin barındıkları evlerden çıkartılması sadece kitlesel linç ortamına destek anlamını taşımaktadır. Yerel saldırılar sonrasında, saldıranlar yerine saldırıya uğrayanların kitlesel bir şekilde mağdur edilerek sürgün edilmelerini kınıyoruz. Bu konuda gerekli hassasiyetin tüm toplumsal kesimler ve hukuk örgütleri tarafından gösterilmesini istiyoruz.

Irkçılığın tezahürü olan ve "yabancı düşmanlığı" şeklinde kendini gösteren, yer yer linçe varan nefret suçlarında, her fırsatta mültecileri tehdit ve pazarlık konusu haline getiren AKP Hükümeti’nin siyasi rolü ve payı olduğu çok açıktır.

Ülkemizde güvencesiz ve kayıt dışı koşullarda çalışan emekçilerle, onlardan çok daha kötü ortamlarda çalışmak zorunda kalan Suriyeli emekçiler tarım ve birçok iş kolunda karşı karşıya gelmekte, kıyasıya bir rekabete sürüklenmektedir.

Mülteciler ve Türkiyeli emekçiler aynı koşullarda çalışmalı, kuralsız, kayıt dışı ve güvencesiz çalışma koşulları mutlaka değiştirilmelidir.

AKP Hükümeti’nin, Suriye’den gelen mültecileri Avrupa'ya karşı bir koz ve pazarlık konusu olarak kullanmanın da ötesinde, her tür insani etikten yoksun olarak sürdürdüğü mülteci politikasının, Suriyelilerin gerektiğinde ırkçılığı hortlatacak bir hedef haline getirilmesine neden olduğunu bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz.

Suriye'den gelen mülteciler, Türkiye’de eşit vatandaş muamelesi görmelidir. Hukuk ve evrensel haklar bu toplumsal kesimler için de geçerlidir. Ayrımcılığa ve her türlü saldırıya uğrayanların yanında olmaya devam edeceğiz. Mültecilik hakkı en temel insan haklarındandır. ​