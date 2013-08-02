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'AKP hükümeti 'Gezi' hareketi üzerindeki baskıyı artırdı'

AKP hükümetinden Gezi Parkı eylemleriyle ilgili gelen açıklamalar İngiliz Financial Times gazetesinde, 'Hükümet Gezi Parkı hareketine yönelik baskıyı artırdı' yorumuna neden oldu

02 Ağustos 2013 11:19

 

İngiliz Financial Times gazetesinde bugün yer alan haberde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in, Gezi Parkı eylemlerini yönlendirenlerin “müebbet hapis” cezasıyla karşılaşabileceğini söylemesi ve İçişleri Bakanı Muammer Güler’in, spor karşılaşmalarında siyasi tezahüratın yasaklanacağını açıklaması konu edildi.

 

Haberde "Hükümet yetkilileri, Türkiye'yi sallayan eylemlerin liderlerinin müebbet hapis alabileceğini ve maçlarda siyasi tezahüratların yasaklanacağını belirterek göstericiler üzerindeki baskısını yoğunlaştırdı" ifadelerine yer verildi.
 
BBC Türkçe’de de yer alan haberde görüşüne yer verilen Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı Andrew Gardner, “Protestolar boyunca işlerin iki şekilde gidebileceğini düşündük: Hükümet kendi hatalarından öğrenebilir veya muhalif seslerin susturulması için daha fazla baskı görebilirdik. Ancak ne yazık ki ikincisini gördük” şeklinde konuştu. 

 

Koç Holding hedefte

 

Gezi Parkı eylemleri sırasında göstericilerin içeriye sığınmasına izin veren Divan Otel’in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından suç işlemekle itham edildiği hatırlatılan haberde, otelin sahibi olan Koç Holding’e bağlı TÜPRAŞ’a vergi müfettişlerinin baskın düzenlediği aktarıldı.

“Beyaz Türklerin simgesi” olarak görülen Koç grubunun, Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasının yaklaşık %10’unu meydana getirdiğine dikkat çekilen haberde, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in baskınla Gezi protestoları arasında “hiçbir bağlantı olmadığını” söylediğine de yer verildi.

 

'Özgür basınsız demokratikleşme olmaz'

 

Haberde ayrıca, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın açıklamasına göre, Gezi Parkı eylemleri sürecinde 22 gazetecinin kovulduğu, 37 gazetecininse istifaya zorlandığı belirtilerek, bu gazetecilere Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak’ın da katıldığı kaydedildi.

Haber, iktidara yakın olarak görülen ve Gezi protestoları sırasında okuyucu tepkisine hedef olan Sabah gazetesinin görevden alınan “Okur Temsilcisi” tıklayın Yavuz Baydar’ın şu sözleriyle sona eriyor: “Şu anda bağımsız medyaya çok az alan kaldı. Özgür basın olmadan demokratikleşme süreci ise mümkün değil.”

 

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