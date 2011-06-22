T24 - Diyarbakır'dan milletvekili seçilen Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin YSK tarafından düşürülmesine tepki göstermek için Diyarbakır'da toplu oturma eylemi başlatıldı. DTK bildirisinde, "AKP Hükümeti doğacak her türlü kaostan sorumludur" ifadesi kullanıldı. Demokratik Toplum Kongresi de BDP'ye çağrıda bulunarak "Meclis'e gitmeyeceğiz" kararını deklere etmesini istedi.
Toplantının ardından DTK tarafından yapılan açıklamada sert ifadeler kullanıldı.
DTK, YSK'nın Dicle kararını tanımadığını ilan etti
Hatip Dicle'nin Diyarbakır'da en çok oyu alan aday olduğunun vurgulandığı açıklamada kararın hukuki olmadığı savunuldu ve DTK'nın kararı tanımadığı ilan edildi.
Kararın sadece YSK tarafından değil, devlet ve hükümet tarafından verildiğinin iddia edildiği DTK bildirisinde, "AKP Hükümeti doğacak her türlü kaostan sorumludur" ifadesi kullanıldı.
AKP hükümeti ve anamuhalefeti kararın geri alınması için TBMM'yi duruma acilen el koymaya davet eden DTK yetkilileri, BDP'ye de meclis grubunu bir an önce toplayıp, Meclis'e gitmeyeceklerini tüm dünyaya açıkca deklare etmeye çağırdı.