T24









DTK, YSK'nın Dicle kararını tanımadığını ilan etti

Toplantının ardından DTK tarafından yapılan açıklamada sert ifadeler kullanıldı.Hatip Dicle'nin Diyarbakır'da en çok oyu alan aday olduğunun vurgulandığı açıklamada kararın hukuki olmadığı savunuldu ve DTK'nın kararı tanımadığı ilan edildi.Kararın sadece YSK tarafından değil, devlet ve hükümet tarafından verildiğinin iddia edildiği DTK bildirisinde, "AKP Hükümeti doğacak her türlü kaostan sorumludur" ifadesi kullanıldı.AKP hükümeti ve anamuhalefeti kararın geri alınması için TBMM'yi duruma acilen el koymaya davet eden DTK yetkilileri, BDP'ye de meclis grubunu bir an önce toplayıp, Meclis'e gitmeyeceklerini tüm dünyaya açıkca deklare etmeye çağırdı.