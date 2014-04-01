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AKP, Hopa'yı nasıl kazandı?

Artvin Hopa'da CHP, ÖDP ve HDP'nin tek aday üzerinde anlaşamayarak üç farklı aday göstermesi nedeniyle AKP seçimden birinci parti olarak çıktı

01 Nisan 2014 23:46

Sol seçmenin etkili olduğu, 2011 yılında Başbakan’ın ilçeye gelmesini protesto eden eylemcilere müdahale eden polisin attığı biber gazı nedeniyle Metin Lokumcu’nun hayatını kaybettiği Artvin Hopa’da CHP, ÖDP ve HDP’nin üç ayrı aday göstermesi nedeniyle, AKP’nin adayı 23 oy farkla birinci oldu.

2004 yerel seçimlerinde ÖDP’nin, 2009 yerel seçimlerinde CHP’nin adaylarının kazandığı Hopa’da, bu yıl AKP’nin adayı Nedim Cihan, yüzde 40,78 oy alarak seçimi kazanırken, CHP’nin adayı Turan Kasımoğlu yüzde 39,67 oy alarak ikinci oldu. Cihan ve Kasımoğlu arasında 23 oy fark bulunuyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, üçüncü olan ÖDP’nin adayı Enver Korzay yüzde 7,48 oy alırken, HDP’nin adayı Yılmaz Topaloğlu yüzde 5,61 oy alarak dördüncü sırada yer aldı.

 

2011'de Hopa'da ne olmuştu?

 

12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde seçim çalışmaları için ilçeye giden Başbakan Erdoğan'ın mitinginden önce HES’e karşı bir grup, Başbakan’ı ptotesto etmek istemiş, polisin eylemcilere biber gazı ile müdahalesi sırasında emekli öğretmen Metin Lokumcu biber gazından etkilenerek fenalaşmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Lokumcu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Erdoğan, 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde NTV’de Vatan yazarı Ruşen Çakır’ın “Ama öldü efendim” sözüne şu yanıtı vermişti: “Ben bilmem. Bir emekli öğretmene o ifadeleri yakıştırmam. Elinde taşla, bir emekli öğretmeni görmem. Çünkü o taşların karşısında ben vardım. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanıyım.” ifadelerini kullanmıştı.

Metin Lokumcu'nun hayatını kaybettiği Hopa olaylarıyla ilgili müfettiş raporunda olaylarda 22 eylemciye karşılık 17 polisin yaralandığı belirtilerek polisin orantısız değil, "yetersiz güç" kullandığı savunulmuştu.

 

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