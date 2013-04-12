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AKP heyeti Mandela'yla görüşecek

Güney Afrika Cumhuriyeti gezisi gerçekleşirse milletvekili ve yazarlardan oluşan heyet, sağlık durumu uygun olup randevu alınabilirse Nelson Mandela ile görüşecek

12 Nisan 2013 12:07

AKP'li milletvekillerinin öncülüğünde 6 kişilik bir heyet, çözüm süreciyle ilgili deneyimlerden yararlanmak için Nelson Mandela ile görüşmek üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecek.

Çözüm süreci kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti, Türkiye'nin 7 bölgesinde çalışmaya başlarken süreci yürütenler, bu tür çatışmaları önlemede başarılı olan ülkelerin tecrübesinden yararlanmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, Güney Afrika Cumhuriyeti mercek altına alındı ve AKP'li milletvekilleriyle, çözüm sürecini destekleyen gazeteci ve yazarlardan oluşan 6 kişilik bir heyetin bu ülkeye gönderilmesi gündeme geldi.

Mayıs ayında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmesi planlanan heyet için hazırlık yapıldı. Kulislerden sızan haberlere göre heyette AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu ve Sivas Milletvekili Mesude Nursuna Memecan bulunacak. Heyetteki gazeteci yazarların ise Hasan Cemal, Ali Bayramoğlu ve Cengiz Çandar'ın olabileceği ileri sürüldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti gezisi gerçekleşirse milletvekili ve yazarlardan oluşan heyet, sağlık durumu uygun olup randevu alınabilirse Nelson Mandela ile de görüşecek. Afrikalı siyahi lider Mandela, ırk ayrımına karşı mücadele etmiş ve 27 yıl cezaevinde kaldıktan sonra cumhurbaşkanı seçilmişti.

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