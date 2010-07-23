AKP ‘hayır’ çıkınca anketi siteden kaldırdı

T24 - AKP İletişim Merkezi’nin partinin resmi internet sitesi www.akparti.org.tr üzerinden 18 Temmuz 2010’da başlattığı ankette “Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda tercihiniz ne olacaktır?” sorusu soruldu. Oylamada yüzde 80'in üzerinde hayır oyu çıktı.
AKP'nin internet sitesinde yer alan “Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda tercihiniz ne olacaktır?” sorusunun olduğu ankete, 22 Temmuz 2010 günü saat 17.00’ye kadar katılan 3 bin 808 katılımcıdan 753’ü referandumda ‘evet’ oyu kullanacağını bildirdi. Bu rakam toplam katılımcı-ların yüzde 19’unu oluşturdu. Ankete katılan 3 bin 55 kişi ise referandumda ‘hayır’ oyu kullanacağını bildirdi. Hayırcıların oranı ise yüzde 80’i geçti. Bunun üzerine 15 gün sürmesi planlanan anket apar topar siteden çıkarıldı.