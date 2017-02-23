"AKP, hayır cephesini fişliyor mu?"

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, İstanbul Bahçelievler’de referandum çalışmaları esnasında AKP ilçe teşkilatı üyesi oldukları iddia edilen kişilerin mahalleliye “Kararınız evet mi, hayır mı?” şeklinde sorguya çekmeyi andıran olayı TBMM gündemine taşıdı.

Nazlıaka, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “İddialar doğru ise bu referandum çalışması bir ‘fişleme’ kampanyası değil midir?” diye sordu.

Nazlıaka’nın önergesi şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik dönemlerinden birinden geçmektedir. Halkın tüm kesimleri tarafından büyük bir dikkatle takip edilen bu süreç Türkiye’nin kaderini de belirleyen bir dönem olacaktır.

Bunun yanı sıra bu sürecin bir kutuplaşmaya ve toplumsal anlamda bir karşı karşıya gelişe neden olmaması için yetkililerin önlem alması gerekmektedir. Ancak basına yansıyan bazı haberler, yetkili mercilerin bu konuda özveri göstermediğine işaret etmektedir. Referandum çalışması yapmak “evet” ya da “hayır” diyenlerin doğal hakkıyken, bazı haberler “evet” tercihinde bulunanların çalışmalarını daha rahat yapabildiğini göstermektedir.

Basına yansıyan son haberlere göre İstanbul Bahçelievler’de AKP ilçe teşkilatı üyesi olduğu iddia edilen bazı kişilerin bir referandum çalışmasının sınırını aşarak mahalleliye “evet mi, hayır mı diyeceksiniz?” diye sordukları iddia edilmiştir. Bununla birlikte mahalleli adeta bir sorguya dönen bu çalışmaya tepki göstermiş ve bunun bir fişleme işlemi olduğunu belirtmiştir.

- AKP il ve ilçe teşkilatlarına referandum çalışması yaparken halkın tercihini öğrenme talimatı verilmiş midir?

- İddialar doğru ise bu referandum çalışması bir “fişleme” kampanyası değil midir?

- Referandum çalışmasının sınırlarını aşan bir şekilde kampanya yürüten bu kişiler hakkında bir işlem yapılacak mıdır?

- Referandum çalışmasının her iki tercih için eşit olanaklar dahilinde yapıldığını düşünüyor musunuz?