AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM hastanesinde Koronavirüs testi yaptırdığını belirtti.

Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"TBMM Hastanesinde yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum.. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."