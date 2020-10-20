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AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

20 Ekim 2020 22:23

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM hastanesinde Koronavirüs testi yaptırdığını belirtti.

Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"TBMM Hastanesinde yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum.. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."

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Hüseyin YaymanKoronavirüsCovid-19
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