AKP harekete geçti; klavyeler değişiyor

AR-GE Başkanlığı’nın koordinasyonunda, kasım ayında yapılan "Medeniyetimizin Öznesi Türkçe: Fırsatlar ve Tehditler" çalıştayının ardından klavyeden tabelalara, yangın merdivenlerinden otel danışmalarına kadar pek çok nokta için 'Türkçe seferberliği' başlatmak amacıyla parti yönetimi, klavyelerdeki bazı tuşların kaldırılması da dahil çeşitli tedbirler için harekete geçti.

İsmail Sonsuz'un Türkiye gazetesi’nde yer alan haberine göre, AKP AR-GE Başkanlığı koordinasyonunda, kasım ayında “Medeniyetimizin Öznesi Türkçe: Fırsatlar ve Tehditler” konulu bir çalıştay yapılmıştı. Çalıştaydan çıkan görüşler doğrultusunda harekete geçen parti yönetimi, ilgili kurumlar nezdinde görüşmeler yürütüyor.

Atılan bazı adımlar ise şöyle: Kamuda F klavyeye geçilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde genelge yayımlanmıştı. Uzman bir ekip, klavye standardını yenilemek üzere çalışma yürüttü. F klavyelerdeki yabancı kelimelerin yerine Türkçeleri konulacak. “Delete” yerine “Sil”, “Insert” yerine “Ekle”, “Enter” yerine “Giriş”, “Pause” yerine “Dondur” gibi kelimeler olacak.

F klavyeye TL amblemi

Ayrıca, avro ve doların amblemlerinin yanına, Türk Lirası'nın (TL) amblemi de konulacak. Bu konuda, klavye üreticisi firmalarla görüşmeler yapıldığı kaydedildi. Yine â, î,û gibi uzatma ve inceltme olan harflerin tek bir tuşla yazılabilmesi için de bir klavye yazılımı üzerinde çalışılıyor. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) de çalışmalara destek veriyor.

Hem “Türkçe” hem de “yabancı dil” seçeneği barındıran bir tabela standardı üzerinde de çalışılıyor. Yangın merdivenini gösteren “Exit” yazılı tabela yerine “Çıkış” yazılması ve daha küçük puntolarla “Exit” ifadesinin de tabelada yer alması planlanıyor.

Aynı şekilde, otellerde “Resepsiyon” tabelasında “Danışma” ifadesi ana karakter olacak.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, “Bizim anlayışımıza göre, birisi varsa, diğeri olmasın diye bir şey yok. Kimseye yasak getirmeyi doğru bulmuyoruz. Ancak dilimizi de korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz” dedi.

Türkçe tabelaya düşük vergi

Türkçe tabelayı teşvik etmek için de bir dizi tedbir planlanıyor. Bunların başında ise “teşvik” formülü geliyor. Yabancı kelimelerden oluşan tabelalara bir sınırlama olmayacak ancak bunun bir bedeli konulacak. Tabelalarda Türkçe isim tercih edenlerden daha düşük ilan ve Reklam vergisi alınacak.