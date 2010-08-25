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AKP Hakkari İl Merkezi kum torbalarıyla korumaya alındı

Hakkari’de bir ay önce PKK’lıların silahlı ve el bombalı saldırı düzenlediği AKP il binasının önüne kum torbalarıyla siper yapıldı.

25 Ağustos 2010 03:00

T24 - Hakkari’de bir ay önce PKK’lıların silahlı ve el bombalı saldırı düzenlediği AKP il binasının önüne kum torbalarıyla siper yapıldı. Bina önünde bekleyen polisler, siperlerin içinde 24 saat elleri tetikte nöbet tutuyor.



Hakkari’de AKP binasına 1 ay önce PKK’lı 2 kişi tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Kayacan Caddesi’ndeki Hakkari Üniversitesi’ne ait 5 katlı binanın ikinci katında bulunan AKP binasına yönelik saldırıda girişte bulunan polis kulübesi ile bazı işyerlerine kurşunlar isabet etmişti. Saldırı sonrası polis güvenilik önlemlerini arttırırken, son olarak polis kulübesi önüne kum torbalarıyla siper yapıldı. Yapılan siperlerde polis elindeki uzun namlulu silahlarla 24 saat boyunca nöbet tutarken, karanlık çöktüğünde ise sivil ve resmi kıyafetli polisler bina etrafında devriye geziyor. 

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