AKP grup toplantısını iptal etti, MHP erteledi

17 Aralık soruşturmasında adı geçen milletvekilleri hakkında CHP'nin verdiği önergelerin görüşmeleri sürüyor. Görüşmelerin uzayacak olması nedeniyle AK Parti bugünkü grup toplantısını iptal etti. MHP ise çarşamba gününe erteleme kararı aldı.

AKP'nin 17 Aralık soruşturmasında adı geçen eski bakanlarla ilgili Meclis komisyonu kurulması önergesi kabul edildi.



Ardından TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin, söz konusu bakanlara ilişkin ayrı ayrı komisyon kurulmasını öngören, teklifi görüşülmeye başlandı.

Şu sıralar devam eden görüşmelerin sabahın ilk saatlerine kadar uzayacak olması nedeniyle AK Parti bugün yapılacak grup toplantısını iptal etti.



MHP grup toplantısının ise 7 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacağı açıklandı.