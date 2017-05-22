AKP Grup Başkanvekilleri ‘nezaket’ gereği istifa mı etti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, partisinin genel başkanlık yolunun açıldığı dün gerçekleştirilen AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongre'nin yankıları sürüyor.

Kulislerde, AKP Meclis Grubunun 5 başkanvekilinin ‘nezaketen’ istifasını sunduğu söyleniyor. İstifalardan kabul edilip edilmediğine ilişkin bir yorum kulislerde bulunmuyor ancak, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un AKP Genel Merkez'e kaydırılacağı söyleniyor.

AKP’de hafta içinde yapılacak kapalı toplantının bu yer değişiklikleri ile ilgili olduğu belirtiliyor.

Yol arkadaşlarından 10 isim girdi

Erdoğan’ın 2019 yılına kadar yakın çalışma arkadaşları olarak değerlendirilen 104 kişilik ekip, yeni isimlerle olduğu kadar milletvekili kadrosundan aşina yüzlerle le tartışma konusu.

Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulların belirlendiği listede Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 2002’den itibaren yol arkadaşlığı yapan 10 isim yer aldı.

TBMM’de İnsan Hakları Komisyon Başkanı, İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcılığı gibi hak ve ihlaller konusunda çalışmalarıyla bilinen Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Prof. Burhan Kuzu, Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Zeyit Aslan, Mehdi Eker, Bekir Bozdağ ve Halide İncekara yer aldı.

AKP’de sürpriz ise, Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Nükhet Hotar’ın liste dışı kalması oldu.

Meclis'teki kavga sırasında attığı 'uçan tekmesiyle' bilinen Tokat Milletvekili Zeyit Aslan’ın MKYK listesine girmesi şaşırtırken, partide ‘en reisçi’ olarak bilinen İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner yetkili kurulların hiç birinde yer almadı.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da, Erdoğan’ın yeni MKYK listesinde bulunmuyor.

Ancak, görevden alınması çok konuşulan eski İçişleri Bakanı Efkan Âlâ’nın MKYK’ya alınarak bir anlamda gönül alma işlemi yapıldığı da belirtiliyor,

AKP kulislerinde gözler kabine değişikliğine çevrildi. Ancak, kabinede köklü değil, kısmi bir değişiklik yapılacağı ifade ediliyor.