AKP Grup Başkanvekili Turan: Bizler 19 yıllık iktidarımızda kimlik siyaseti gözetmedik; Diyarbakır ziyareti başlangıçtı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin, "Bizler 19 yıllık iktidarımızda kimlik siyaseti gözetmedik. Biz memleketimizde Türk Kürt diye değerlendirmiyoruz. Kimin ne derdi varsa hepsinin derdi bizim için kıymetlidir. Biz yatırımda siyasette tüm illerimizin memleketimizin eşit olmasını isteyen ekibiz. Üniversitelerde Kürtçe bölümler açıldı. Üzülen tek yapının terör örgütleri olduğunu gördük. Diyarbakır ziyaretinin başlangıç olacağını, o bölgenin bizi, bizim o bölgeyi özlediğimizi hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanı ziyaretlerine bile karşı çıkan HDP’nin kendisi oldu. HDP PKK sözcülüğünü yapan bir yapı haline geldi.” açıklamasını yaptı.

AKP'li Turan, işsizlik rakamları ve son olarak simit fiyatına yapılan zamma ilişkin “İşsizlik oranımız büyük, bundan rahatsızız. Ancak ivmenin aşağı olması, işsizliğin azalıyor olması en büyük beklentimiz. Dediğiniz zam başta olmak üzere tüm zamlarda isteriz ki bu dövizden kaynaklı aynı şekilde pandemiden kaynaklı sorunlar bir an önce azalır biter” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Bülent Turan’ın şöyle konuştu:

"Önce turizm teşvik sonra torba kanun teklifini görüşeceğiz"

“4. Yargı Paketi’mizi geçirdik hemen ardından Hayvanları Koruma Kanun Teklifi’mizi geçirdik. Bu hafta ilk olarak Turizm Teşvik Kanun Teklifi’ni görüşmeyi planlıyoruz. Turizm, ülkelerin gelişmesine katkı sunan çok büyük imkan. Sorunları çözmek istiyoruz. Bizler de, salgından dolayı zor günler geçirdik. Turizm sektörünün bu zor dönemi atlatması için çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda kabul edilen teklifimizle, turizm sektörünün kamuya olan borçlarının ertelenmesini sağlamıştık. Devlet millet el ele bu süreci atlatmak istiyoruz. Lüks kampçılığın yasal alt yapının oluşturulması, yetki karmaşasının giderilmesi, bürokratik işlemlerinin azaltılması gibi çok farklı sayıda turizmi ilgilendiren maddeleri içeriyor. Turizm kanunundan sonra bu hafta özellikle cuma, cumartesi, pazar planladığımız takvime göre torba yasamızı görüşmeye başlayacağız. Komisyonumuzda bugün görüşülmeye başlandı. Özellikle ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeriyor bu teklif… Yine bu teklif içinde terör örgütlerinle mücadelede ihtiyaca binaen yargı süreçlerinin uzatılması gündemde. TMSF yetkilerinin bir dönem daha uzatılması öngörülüyor.”

"OHAL devam etmiyor, OHAL'i biz kaldırdık"

Turan, gazetecilerin sorularına da yanıt verdi. Muhalefetin; torba yasa teklifi ile bazı OHAL yetkilerinin uygulama süresinin uzatılmasını “OHAL’in devamı” olarak eleştirdiğinin anımsatılması üzerine Turan, şunları söyledi:

“Öncelikle OHAL asla devam etmiyor. OHAL usulü içeriği bambaşka. OHAL’i biz kaldırdık. AK Parti öncesi 46 kez uzatılan OHAL uygulamasını kaldırdık. Fakat önümüzde 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi oldu. Bu izleri silmek hepimizin görevi. OHAL olmasaydı FETÖ ile mücadelede zaaf olur muydu ben size sormak istiyorum. AK Parti olarak her zaman haktan hukuktan yana olmak istedik. Olağanüstü değil olağan tercih ettik. FETÖ dışında hiçbir olağanüstü teklifimiz olmadı. Çok ciddi mücadeleler verdik. Bu teklifte zaruri hükümler olmasın isterdik ancak karşımızda neredeyse 50 yıllık örnek var. Yeniden yapılanmasına imkan verilmemesi için bu adımlar gerekir. Tehdit geçmiş değil ama OHAL 2018’de kalktı. Daha bu sabah FETÖ ile mücadelede TSK içi yapılandırmada 47 ilde operasyon yapıldı. Bu keyfi değil zaruri bir uygulama.”

Turan, “Bu vesileyle ben de çağrı yapmak istiyorum. Olağan hal ile bu işi çözeceksek çok daha iddialı üzerine gitmek durumundayız. Tüm kurumlarımızın FETÖ ile mücadelede adımlar atması, haktan hukuktan kopmadan gerekli adımları atması bizim talebimiz. Son kez olmasını umut ettiğimiz bu maddeleri Meclis’imizin takdirine sunuyoruz” dedi.

"İşçilerin sorununu çözmek istiyoruz"

Teklife, haklarını yıllardır alamayan Somalı madencilere ilişkin bir hak eklenip eklenmeyeceğinin sorulması üzerine Turan, şunları söyledi:

“Bu sorunu çözmeyi sorumluluk olarak biliyoruz. Eğer olağanüstü bir aksilik olmazsa, kanun ihtiyacı olmaksızın, Uyar Madencilik’ten mağdur olan işçilerimizin sorunlarını çözmek için bakanlığımız bir prensip karar aldı. Bu kararın alınmasında bir problem yok, sorunu çözmek istiyoruz. Usule ilişkin bazı değerlendirmeler gerekiyor. Bunları da bir iki ay içinde bakanlığımız diğer kurumlarla görüşerek çözecektir. Ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili tartışmalar için ise Turan, “Ben de adayım’ demiştim, tekrar ediyorum. Ben aday olmayacağını, olamayacağını düşünüyorum. Ne Demirtaş’ın ne Meral Hanım’dan izin almadan bu adımı atamayacağını düşünüyorum. Hiçbir umudum yok. Bu çıkışı yapması ‘sakin olun ben varım’ olarak yorumluyorum. Kılıçdaroğlu’nun aday olacağı tek yer CHP’nin kongresi” dedi.

"Ne bakanımızı üzeriz ne partimizi ihmal ederiz"

Kılıçdaroğlu’nun “Soylu, Erdoğan’ı teslim almış durumda, edindiği bütün bilgileri Bahçeli ile paylaşır” demesine ilişkin Turan, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız öncülüğünde birçok sorunu aşabilmiş partiyiz. 20 yıl boyunca milleti ile omuz omuza yürüyen başka parti olmadı şimdiye kadar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ithamları bugünün konusu değil. 11 yıldan beri Sayın Erdoğan gidiyor, AK Parti itiyor diyor. İlk defa duymuyoruz. Her seçimde CHP yüzde 25. Hangi iddia varsa, yargı sürecinin açık olduğunu, adım attığını, hatalı olan kimse kim gereğinin yapılması gerektiğini ifade ediyorum. Çok büyük oylar alıyoruz, yanlış yapanımız olabilir hem yargı hem parti gereğini yaptı yapacak. Bir çete iddiasıyla ne bakanımızı üzeriz ihmal e deriz ne partimizi ihmal ederiz. Bu ağızla bu sokak ağzı sığ tarzla bu işe yaklaşmayız. Kaldı ki MHP bizim rakibimiz değil. Değerlendiririz.”

"İşsizlik oranımız büyük"

Turan, işsizlik rakamları ve simide gelen zam ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

“İşsizlik oranımız büyük, bundan rahatsızız. Ancak ivmenin aşağı olması, işsizliğin azalıyor olması en büyük beklentimiz. Dediğiniz zam başta olmak üzere tüm zamlarda isteriz ki bu dövizden kaynaklı aynı şekilde pandemiden kaynaklı sorunlar bir an önce azalır biter. Türkiye’de nasıl ki birkaç seneye kadar çok kıymetli ekonomide dönüşüm yaşamıştık bunu tekrar yakalarız ki çok ümitliyiz. Çok hızlı bir toparlanmaya gireceğiz. Pandemiden kaynaklı sorunları hızlı şekilde geride bırakacağız.”

"Patron HDP"

İzmir'deki mitinge CHP ve HDP'den isimlerin katılıp konuşma yapması için Turan, “Bir oy HDP’ye bir oy CHP’ye’ devam ediyor. Patron HDP’dir. İddiayı HDP ortaya koyuyor, CHP devam ediyor. Bunların genetik olarak hali HDP’den farklı değil. Bu kanun teklifinde de HDP ne derse CHP onu diyecek” dedi.

"Diyarbakır başlangıç"

Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’a gitmesi için de ise şöyle konuştu:

“Bizler 19 yıllık iktidarımızda kimlik siyaseti gözetmedik. Biz memleketimizde Türk Kürt diye değerlendirmiyoruz. Kimin ne derdi varsa hepsinin derdi bizim için kıymetlidir. Biz yatırımda siyasette tüm illerimizin memleketimizin eşit olmasını isteyen ekibiz. Üniversitelerde Kürtçe bölümler açıldı. Üzülen tek yapının terör örgütleri olduğunu gördük. Diyarbakır ziyaretinin başlangıç olacağını, o bölgenin bizi, bizim o bölgeyi özlediğimizi hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanı ziyaretlerine bile karşı çıkan HDP’nin kendisi oldu. HDP PKK sözcülüğünü yapan bir yapı haline geldi.”

"O zamanki kavgalar başka"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’da “Biji Serok Erdoğan” diye karşılanması ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “Bahçeli bakalım ne diyecek, Cumhurbaşkanına da 'Hey Serok Erdoğan' diyebilecek mi” demesi için Turan, “Yanlış bilmiyorsam serok, ‘başkan’ demek. O zamanki kavgalar bambaşkaydı” diye konuştu.