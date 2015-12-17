AKP Grup Başkanvekili "Hırsız değiliz demiyoruz" dedi, muhalefetten "Allah söyletiyor" yorumu geldi

17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili konuşması sırasında dili sürçen AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Biz hırsız değiliz, demiyoruz" dedi. İncesöz'ün ifadelerini alkışlayan muhalefet milletvekillleri ise "Allah söyletiyor Allah" yorumunu yaptı.

DHA'nın haberine göre, CHP Eskişehir milletvekili Cemal Okan Yüksel'in 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet operasyonuyla ilgili konuşmasının ardından AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Sayın Başkanım, biraz evvelki hatip konuşmasında özellikle grubumuza atfederek dedi ki: 'Siz 'Hırsız değiliz.' diyemiyorsunuz.' Yine 'Bunların yargılanmalarına neden engel oldunuz?' şeklinde grubumuza atfen hitapta bulunmuştur. Yine sataşmıştır, PKK'yla ilgili konuyla alakalı, özellikle o bölgede sivil ölümlerle ilgili yine bizleri suçlayıcı şekilde ithamda bulunmuştur. Müsaade ederseniz grubumuza sataşmadan dolayı söz almak istiyorum" diyerek söz aldı.

"Allah söyletiyor Allah"

Kürsüye çıkan İnceöz konuşması sırasında dili sürçünce "Biz hırsız değiliz, demiyoruz" dedi. Bunun üzerine muhalefet sıralarından alkışlar geldi ve "Bravo. Allah söyletiyor Allah" sesleri yükseldi. İlknur İnceöz ise muhalefetin tepkilerine aldırmayarak konuşmasına devam etti ve şunları söyledi:

"Hırsız değiliz zaten, hırsız değiliz. Bu suçlamaları asla kabul etmiyoruz. 17-25 Aralık olduğu gün de aynı şeyi söyledim. Bu olaylar AK PARTİ iktidarına karşı, seçilmiş iktidara karşı, milletin iradesine karşı yapılmış bir operasyondu. Onun için de bu operasyonlara karşı olduğumuzu söyledik. Mecliste bir soruşturma komisyonu kurulmuş, Meclis soruşturma komisyonu. Biz oraya geldiğimizde hiçbir önyargı olmadan soruşturma komisyonunda çalıştık. Ama CHP'nin, MHP'nin, HDP'nin milletvekilleri daha ilk andan itibaren görüşlerini tıpkı 17 Aralık medyası gibi ortaya koydu ve bir ön almayla o soruşturma komisyonu çalıştı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bununla beraber soruşturma komisyonu görevini yaptı. Bu arada savcılık soruşturma konusunda takipsizlik kararı verdi. Tüm bilgi, belge, tanık ifadeleri konusunda burada da geldi, milletimizin oyuyla seçilmiş milletvekillerimizin desteğiyle beraber de burada soruşturma komisyonu hangi yönde karar vermişse milletvekilleri de o yönde uygulamayı bağımsız iradeleriyle karar vermiştir. Asla utanmadık, asla da utanılacak bir iş yapmadık."