AKP Grup Başkanvekili Elitaş’tan yeni ekonomi politikası açıklaması: İlk aşamada 5 konuda yasal hazırlıklar başladı, tematik bir yasa çıkaracağız

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomi politikasıyla ilgili yapılacağını duyurduğu yasal düzenleme hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye konuşan Elitaş, ilk aşamada 5 konuda yasal hazırlıkların başladığını söyleyerek bunları şöyle sıraladı:

Hazine’den yapılacak ödemelerle ilgili düzenleme olacak. Hem kamu bankalarına hem özel bankalara yapılacak ödemelerin yasal zemini hazırlanacak. İhracat ve sanayi şirketleri için Kurumlar Vergisi yüzde 1’e indirilecek. Bireysel Emeklilik’te devlet katkısı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılacak. Kamuyla iş yapan müteahhitlere maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı kararnamesi çıkarılması için cumhurbaşkanına yetki veren yasal düzenleme yapılacak. Bizim, gecekonduda oturanla villada oturana doğalgazın tarifesi ayrı olsun diye bildiğimiz kademeli fiyata geçilecek.

Bu düzenlemenin bir torba yasa ile gelmeyeceğini belirten Elitaş, “Tematik bir yasa çıkaracağız. Kur korumalı TL vadeli mevduatla ilgili ihtiyaç duyulan tüm yasal düzenlemeleri yapacağız” dedi.

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