AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan: Galatasaray'ın taraftarları bunun hesabını bu kulüpten sormalıdır

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in mali genel kurul toplantısında ihraç edilmelerinin oy çokluğuyla reddedilmesiyle ilgili "Bu takımın taraftarları bunun hesabını bu kulüpten sormalıdır. Hakan Şükür, 'hizmet'e kanmış saf bir vatandaş değildir, bir terör örgütü militanıdır." dedi.

Turan, AKP Kepez belde teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çanakkale Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Otelindeki toplantıda, Galatasaray Kulübünün mali kongresinde alınan ihraç kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bülent Turan, insanların yanılabileceğini, başka insanlara kanabileceğini söyledi.

"Düşmez kalkmaz bir Allah'tır" diyen Turan, şunları dile getirdi:

"Galatasaray yöneticileri dün, herkes gibi Hakan Şükür'ün de yanılabileceğini söylüyorlar. Bu bir yanılgı değil. Bu, bilinçli bir örgüt militanlığı. 17 Aralık'tan bir gün önce istifa eden bir vekilden bahsediyoruz. Üstelik darbe oldu, insanlar şehit edildi. Bunlar nedamet getirmedi. Tek bir üzüntü beyan etmedi. Galatasaray'ın bu kararı da FETÖ ile mücadelede ne kadar yalnız olduğumuzu gösteriyor."

Bu kararın, milletin ne kadar yalnız olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir örgüt militanını bile ihraç edemeyen bir kulüp bu topluma ne verebilir? Bu takımın taraftarları bunun hesabını bu kulüpten sormalıdır. Hakan Şükür, 'hizmet'e kanmış saf bir vatandaş değildir, bir terör örgütü militanıdır. FETÖ'nün profesyonel militanlarını saf vatandaşlar olarak lanse etmeye kimsenin gücü yetmez. Yok efendim çok başarılıymış, hiçbir başarı ihanetin mazereti ya da meşrulaştırma aracı olamaz. Oldu olacak bu kararı verenler FETÖ'yü de onursal başkan yapsınlar. Bu karar 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük saygısızlıktır, toplumun vicdanını yaralar. 15 Temmuz gecesi Galatasaray taraftarı da meydanlarda devletinin, milletinin yanındaydı. Umarım genel kurul bu kararı revize eder."