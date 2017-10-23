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AKP Grup Başkanvekili: Belediye başkanlarının istifalarının istenmesi cezai durumlardan dolayı değil

Bülent Turan,erken seçim iddialarını yalanladı

23 Ekim 2017 21:36

AKP'de isitfası istenen belediye başkanlarıyla ilgili konuşan AKP MYK sonrasında açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Başkanlar suç işlediği için istifalarını istemiyoruz, İstifaların istenmesi cezai durumlardan dolayı değil." dedi.

Turan, "CHP önce partisindeki istifalara baksın. Bizim istifa talebimiz CHP'nin iddia ettiği gibi yargı söz konusu değil. Ceza kanununa konu olan eyleminden dolayı istifaları istemiyo. Siyasi kültürümüzün gereği adım atıyoruz. Belediye başkanlarına hizmetleri için teşekkür ediyoruz. CHP'ye buradan ekmek çıkmaz, kendi istifalarına baksın. Bugün bir istifa var ama, yarını da var. AK Parti'de hiç bir başkan partisinden istifa etmedi. Yeni başkanlarla 2019'a hazırlanacağız." diye konuştu.

Turan, erken seçim iddialarını ise yalanladı.

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