AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Yeni anayasa için dört aşamalı bir yol haritası hazırlandı

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yeni anayasanın hazırlanması konusunda dört aşamalı bir yol planının olduğunu söyledi.

AA'ya konuşan Akbaşoğlu, ilk etapta anayasa hukukçularından oluşan "Yeni Anayasa Bilim Kurulu"nun oluşturulacağını ve bunun ardından burada hazırlanacak olan taslağın tartışmaya açılacağını belirtti.

Akbaşoğlu, taslak metnin Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin yanı sıra bütün muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da tartışılarak nihai şeklinin verileceğini vurguladı.

Akbaşoğlu, "Üçüncü aşamada da Meclis'e, milletvekillerinin takdirine sunulacak. 600 milletvekilinin tamamı bu teklife 'Evet' dese dahi mutlaka milli iradenin sahibi olan aziz milletimizin referandumla onayına sunulacak" dedi.

Akbaşoğlu, muhalefet partilerinin yeni anayasa taslağına katkı yapmaması halinde Cumhur İttifakı olarak çalışmaları tamamlayacaklarını vurguladı.