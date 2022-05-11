AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan muhalefete sığınmacı tepkisi: Sorumsuz siyasetçilerin milleti germe yaklaşımları desteklenmeyecektir

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sorumsuz siyasetçilerin milleti germeye, kışkırtmaya, millet içerisinde bir kaos çıkartmaya ve sığınmacılar üzerinden birtakım siyasi rantlar elde etmeye dönük yaklaşımları, milletimiz tarafından desteklenmeyecektir" dedi.

Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, TBMM grup toplantılarında sığınmacılara yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Akbaşoğlu, Türkiye’nin, sığınmacıları güvenli bir şekilde kendi yurtlarına, vatanlarına dönmesi için gerekli her türlü adımı atma konusunda üzerine düşeni yaptığını belirterek, "Kılıçdaroğlu ve Akşener, istismar siyaseti içerisinde. Bir yalan, dolan, iftira, algı, kurgu ve kumpas siyasetini, vazgeçilmez temel ilke olarak benimsiyorlar. Bir yalanı başka bir yalanla örtme stratejisinin bir başka versiyonu olarak karşımıza çıkan söylemler eşliğinde AK Parti iktidarının yaptıklarını çarpıtma girişimine tevessül ettiler. Çözümün bir parçası değil de sorunun bir parçası olmayı kendilerine mutlak görev ittihaz etmiş bu mandacı muhalefet anlayışının temsilcileri olan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in beyanlarındaki çelişkiler yumağı da milletimizin gözünden kaçmayacaktır. Sorumsuz siyasetçiler milleti germeye, kışkırtmaya, millet içerisinde bir kaos çıkartmaya ve sığınmacılar üzerinden birtakım siyasi rantlar elde etmeye dönük yaklaşımları, milletimiz tarafından desteklenmeyecektir. Bu millete ırkçılık lekesi sürmeye çalışanların çabaları beyhudedir" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in de, Kılıçdaroğlu'nun izinde gittiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Hepimiz biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP, HDP'li bir dil ve yaklaşım içerisinde. Sayın Akşener de CHP'lilerle birlikte ola ola gizli ortak HDP'lilerin diline doğru evrilme aşamasında. Kimin istismarcı kimin samimi olduğunu bu millet maşeri vicdanında hiçbir şekilde hataya düşmeden ortaya koymuştur ve tekrar koyacaktır" dedi. (DHA)



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