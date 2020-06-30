AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Koronavirüs'e yakalandı

Akbaşoğlu'nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı öğrenildi.

Tedavisine başlanan Akbaşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve AKP Genel Merkezi tarafından sürecin takip edildiği bildirildi.

Akbaşoğlu bugün TBMM'ye gelip oyunu kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel genel kurulda yaptığı açıklamada "Sayın Akbaşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık geçmiş olsun diyoruz, acil şifalar diliyoruz yakından takip ediyoruz" diye konuştu.