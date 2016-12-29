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AKP Grup Başkanvekili: Ahmet Şık umarım bir an önce serbest bırakılır

"Ahmet Şık’ın bu çeteyle ilgili kitap yazdığı ve toplumu uyardığı doğrudur"

29 Aralık 2016 21:39

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı Gazeteci Ahmet Şık'ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak  “Umarım bir an önce serbest bırakılır” dedi. 

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Anayasa Komisyonu’nda Gazeteci Ahmet Şık’ın gözaltına alınmasını gündeme getirdi. Bostancı, Paylan’a şunları söyledi:

"Kararın siyasi operasyon olduğu, AK Parti tarafından yapıldığı söylemini reddediyorum. Bir an önce serbest bırakılır. Şık'ın bu çeteyle ilgili kitap yazdığı, toplumu uyardığı doğrudur. Gazetecilik görevini yapan herkese karşı, demokratik duruşu olan herkesin saygısı vardır. Bizim de var."

Tutanaklara yansıyan konuşmanın bir kısmı şöyle:

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) Sayın Paylan konuşurken Ahmet Şık’ın tutuklanmasıyla ilgili veya gözaltına alınmasıyla ilgili kararın siyasi bir operasyon olduğu ve AK Parti tarafından yapıldığını söyledi yanlış anlamadıysam, bunu reddediyorum, böyle bir şey söz konusu değil.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Bağımsız yargıçlar, bağımsız yargı verdi!

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Bir an önce, ümit ederim serbest bırakılır her neyse tutuklandığı, gözaltına alındığı husus. Ahmet Şık’ın bu çeteyle ilgili kitap yazdığı ve toplumu uyardığı doğrudur. Gazetecilik görevini yapan herkese karşı demokratik duruşa sahip olan herkesin saygısı vardır, bizim de saygımız var. Mesele gazetecilik midir, değil midir bunu açıklığa kavuşturacak olan muhakkak yargıdır, hukuktur, acele etmemekte fayda vardır.

 

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