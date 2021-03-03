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AKP Grup Başkanı Bostancı:”HDP kapatılacak mı?”sorusunun cevabı siyasette değil hukuktadır

Naci Bostancı

03 Mart 2021 12:34

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, "HDP ile ilgili bizim siyasi kanaatlerimiz, hukuken ise ancak yorumlarımız olabilir. Biz siyasetle ilgiliyiz. Hukuken değerlendirme, bağımsız mahkemelerin konusu. HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır" dedi.

Bostancı, "CHP-HDP ilişkisi bakımından benim gördüğüm sorun şu: İki partinin yakın ilişkisi tamamen siyasi çıkar esasında bir iş birliği mahiyetinde. CHP, HDP'nin karmaşık konumu, demokrasi ile terör arasındaki belirsiz salınımı üzerinde herhangi bir değerlendirmede bulunmuyor, iş birliğine bir çerçeve koymuyor." ifadesini kullandı.

AKP'li Özkan, "Milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız" demişti

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan “HDP hem siyasi olarak kapandıktan sonra hukuken de kapanacaktır. Biz inşallah milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız" açıklamasını yapmıştı. 

TIKLAYIN | AKP Grup Başkanvekili Özkan: Milletimiz nezdinde HDP'yi kapatacağız

 

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