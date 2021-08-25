AKP Grup Başkanı Bostancı: Eğer Afganistan'da kalmak gerekiyorsa tezkere gelir

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Taliban Sözcüsü'nün "Biz bu konuda daha önce görüşümüzü söyledik. 31 Ağustos son tarih. Bu ülkede Türk askerinin kalmasına da gerek yok. 31 Ağustos'ta Türk askeri de çıkmalı..." açıklamasına ilişkin olarak, "Dışişleri, Milli Savunma bakanlıklarımızın temaslarının ne sonuç vereceğini görmeden bir şey söylemek doğru da olmaz. Eğer kalmak gerekiyorsa tezkere gelir…” yorumunu yaptı.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya köşesinde, "Bu söz üzerine AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’yı arayıp, 31 Ağustos’tan sonrasına yönelik bir Tezkere planlarının olup olmadığını sordum. Buna ilişkin şu an bir hazırlıklarının olmadığını belirtip ekledi: 'Görüşmeler sürüyor. Ocak ayında çıkan mevcut Tezkere’nin süresi zaten uzundu, 18 aydı. cDışişleri, Milli Savunma bakanlıklarımızın temaslarının ne sonuç vereceğini görmeden bir şey söylemek doğru da olmaz. Eğer kalmak gerekiyorsa Tezkere gelir…' AK Parti Grup Başkanı Bostancı, bunun ötesinde tek kelime etmedi, durumu net ortaya koydu, bunun ötesindeki sözlerin spekülatif olacağına işaret etti." ifadesini kullandı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Ancak, AK Parti içinde eğer görev süresinde bir uzatmaya gidilmesi gerekirse, bunun için yeni bir Tezkere’nin gerekmeyeceğine yönelik bir kanı var. Bu grup, mevcut Tezkere’nin süresine bakılması, NATO’nun görevi ile bağlı kalınmaması gerektiği gibi bir görüşü dile getiriyor. Hemen belirteyim, bu doğru bir yaklaşım olmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni sıkıntıya sokar.

Çünkü görev tanımı açık, “TSK unsurlarının NATO’nun Afganistan’da icra etmekte olduğu Kararlı Destek Misyonu” kapsamında görev tanımı yapıyor. Görev tanımı ortadan kalktığı halde, aynı Tezkere’ye dayanarak orada kalmaya devam edilmesi, yeni başka sorunlara yol açar. AK Parti ve MHP yönetimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afganistan görevine devam etmesi gerektiğini söylüyor. TBMM’de sayısal çoğunluğu da bulunuyor. Dolayısıyla böyle bir riske girmek yerine, yeni Tezkere daha kolay yol olarak duruyor. Tabii Taliban ile uzlaşı sağlanırsa… Ama o uzlaşının yaratacağı olumsuz etkinin neler olacağını da iyi görmek gerekiyor. Özellikle de, ailesinin yaşamını sürmesi için Türkiye’ye gönderen Taliban karşıtı güçler üzerindeki etkisini de kestirmek gerekiyor."