AKP grubunda seslendirildiğinde fark edilmeyen Gündoğdu Marşı, avukatlar söyleyince 'DHKP-C marşı' oldu!

T24 Haber Merkezi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak Erinç Sağkan'ın seçilmesinin ardından avukatlar 'Gündoğdu Marşı'yla kutlama yaptı. İktidara yakın medya, Gündoğdu Marşı'nı"DHKP-C marşı" ilan ederken, iki yıl önce AKP grup toplantısında da Gündoğdu Marşı'nın söylenmesi yeniden gündeme geldi.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nda seçimler sona erdi. TBB'nin 9. Başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu. TBB'de 8,5 yıllık Metin Feyzioğlu döneminin bitmesiyle avukatlar 'Gündoğdu Marşı'yla kutlama yaptı.

İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber, kutlamayı "TBB'de skandal görüntüler: DHKP-C Marşı söylediler" sözleriyle servis etti. Yeni Şafak gazetesi de "TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ın başkanlığını kutlamak için baro binasında toplanan avukatlar, hep birlikte DHKP-C yanlısı Grup Yorum'un seslendirdiği 'Gündoğdu Marşı'nı söyledi" ifadelerini kullandı.

İktidara yakın medyanın "DHKP-C marşı" olarak ilan ettiği, Büyük Taaruz'un ardından yazılan Gündoğdu Marşı'nın 2 yıl önce AKP grup toplantısında da seslendirilmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında AKP’liler Gündoğdu Marşı’nı şu sözlerle okumuşlardı:

Gün doğdu, hep uyandık

Siperlere dayandık

İstiklalin uğruna da,

Al kanlara boyandık.

Ülkemiz Türk ülkesi,

Âşık eder herkesi

Üstümüzden eksilmesin

Reisimin gölgesi

Ersoy Dede de, Kanal İstanbul protestosu yapan vatandaşları hedef almıştı

Star gazetesinin yazarı Ersoy Dede de geçen sene Kanal İstanbul projesine karşı çıkan İstanbulluların düzenlediği protestoda Gündoğdu Marşı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaşmış, "Küçükçekmece ile Avcılar arasında zincir oluşturarak Kanal İstanbul’a karşı çıkanların; Savcımız Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP-C’nin sloganlarını, ritm ve ezgilerini kullanmaları her şeyi anlatmıyor mu? MESELE KANAL DEĞİL, SEN HÂLÂ ANLAMADIN MI?” demişti.

Gündoğdu Marşı, Büyük Taarruz sonrasında yazıldı

Gündoğdu Marşı'nın Büyük Taarruz'da Türk ordusunun 30 Ağustos'ta kesin olarak zafer kazanmasının ardından Türk insanının "vatan uğruna canlarını feda edişini anlatmak için" yazıldığı belirtiliyor.

Marşın ilk hali şöyle:

Gün doğdu, hep uyandık,

Siperlere dayandık.

İstiklalin uğruna da,

Al kanlara boyandık.

Sandılar Türk uyudu,

Ata cenge buyurdu,

Türk’ün asker olduğunu

Dünyalara duyurdu.

Ülkemiz Türk ülkesi,

Aşık eder herkesi.

Üstümüzden eksilmesin,

Al bayrağın gölgesi!