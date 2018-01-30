AKP grubunda oturma düzeni dikkat çekti; Davutoğlu, Yıldırım ve Erdoğan, aylar sonra yan yana...

T24

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu AKP grup toplantısında bugün (30 Ocak 2018) oturma düzeni dikkati çekti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve halefi Binali Yıldırım, aylar sonra ilk kez bir araya geldi, Erdoğan'ın konuşmasını birlikte izledi. Konuşmasını bitiren Erdoğan da, daha sonra iki ismin yanına oturdu.

Davutoğlu, dün (29 Ocak 2018) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu. "Erdoğan ile iki dava arkadaşı olarak görüştüğünü" belirten Davutoğlu, "Değişik dönemlerde başbakan, dışişleri bakanı, cumhurbaşkanı, başbakan ilişkilerinde ortak devlet sorumlulukları üstlenmiş devlet adamları olarak böyle kritik süreçlerde konuşmamız da görüşmemiz de istişare etmemizden daha doğal bir şey olmaz" demişti.

Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık döneminde yürütülen "Suriye" politikası AKP içinde de tepkilere neden olan Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Biz Türkiye olarak Suriye krizi esnasında bir tavır sergiledik. Önce Suriye rejimini halkıyla karşı karşıya gelmemesi için uzun süre ikna etmeye ve herhangi bir çatışma yaşanmaması yönünde tedbir almaya davet ettik. Bu olmadığı dönemde ve Suriye rejimi halkına kimyasal silahlar da dâhil olmak üzere büyük bir zulüm gerçekleştirdiği süreç içerisinde de Suriye halkına sahip çıktık. Türkiye ve Suriye halkları asırlardır birlikte yaşadılar. Kıyamete kadar da birlikte yaşayacaklar. Bu anlamda Türkiye bir insanlık destan yazmıştır. Başta mülteciler olmak üzere Suriye'de bir komşu ülkeye başka bir komşu ülkenin nasıl sahip çıkacağını göstermiştir. Bu noktada da hiçbir etnik mezhebi ayrım yapmamıştır."

"Meclis'e gelmiyor,

grup toplantılarına katılmıyor"

Erdoğan'la yaptığı 1 saat 40 dakikalık görüşmenin ardından partisini olağanüstü kongreye çağıran Davutoğlu, 22 Mayıs 2016'da "icraat listesi"yle Başbakanlık görevini bırakmıştı. Veda konuşmasında "Yaşananlar benim tercihim değil, ortaya çıkan durumun yarattığı zaruretten kaynaklanıyor" diyen Davutoğlu'nun daha sonra grup toplantılarına katılmaması dikkati çekmişti. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de, şu iddiayı ileri sürmüştü:

"Ben isim isim saymayı ayıp addediyorum ama kamuoyunun çok yakından bildiği ve asla buraya gelmeyen bir eski Başbakan biliyor musunuz ki devamsızlık cetvelinde ne gözüküyor? Sadece bir gün gelmemiş, ona da itiraz dilekçesi vermiş "Hayır, ben o gün oradayım." diye. E şimdi insan sormadan edemiyor: Kardeşim, bunun iki yolu var. Yani, biz seni görmedik, Allah da şahit, burada görmedik, bir iki güven oylaması ve Anayasa referandumu meseleleri dışında yoktun."

"Gizli hayır'cılık" suçlaması

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylaması öncesi AKP tarafından düzenlenen toplantılara da katılmayan Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le birlikte eleştirilere konu olmuştu. İktidar partisine yakınlığıyla bilinen bazı gazeteciler, Gül ve Davutoğlu'na "gizli hayır'cı" suçlamasını yöneltmişti.