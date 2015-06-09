AKP, Giresun'daki seçim sonuçlarına itiraz etti

AKP Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü, milletvekili genel seçiminde geçersiz sayılan oyların yeniden incelenmesi için seçim kuruluna itirazda bulunduklarını söyledi.

Giresun'da bulunan bin 272 sandıkta 321 bin 40 seçmenin 268 bin 854'ünün oy kullandığını ve resmi olmayan rakamlara göre 262 bin 940 oyun geçerli, 5 bin 914 oyun ise geçersiz sayıldığını ifade eden Tütüncü, "Biz geçersiz oylarda hata olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de girişimde bulunduk" dedi.

Giresun'da 2 yerine 3 milletvekilliği kazanmaları gerektiğini belirten Tütüncü, "Bin 330 oy farkla üçüncü milletvekilini çıkartma şansını kaybettik. Az bir fark olduğu için seçim kuruluna başvurarak geçersiz sayılan oyların yeniden incelenmesini istedik. Yarın saat 15.00'e kadar itiraz süresi bulunuyor. Sürenin bitiminin ardından seçim kurulu itirazımızı değerlendirecek. Biz sonuçtan umutluyuz. 2 olan milletvekili sayımızı 3'e çıkaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.