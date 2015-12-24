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AKP Genel Sekreteri'nden Demirtaş'a: Bunlar zihinsel olarak Moskovalaşmış!

"Ülkemize ihanet eden bu hainlerin hepsini tarih yazıyor ama milletimiz de bunları affetmeyecek"

24 Aralık 2015 21:27

İsim vermeden HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve partisini eleştiren AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "Bunlar zihinsel olarak Moskovalaşmış insanlardır" dedi. CHP Milletvekili Eren Erdem'le ilgili de isim vermeden konuşan Gül, "Birisi de diyor ki; 'Türkiye ile İran savaşsa ben İran tarafını tutarım'. Bunu diyen bir milletvekili. Bu insandan ne kendi partisine ne de bu ülkeye bir fayda gelmez" diye konuştu.

Gaziantep Nizip Belediyesi'nde muhtarla düzenlenen toplantıya katılan AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "Rusya krizi sonrasında sanki kendi uçakları düşmüş gibi Türkiye'ye tepki gösteren birileri"nin görüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

''Bu krizler insanların nerede, nasıl durduğunu gösteren önemli anlardır. Bu krizde Türkiye'nin yanında yer almayanlar, Türkiye'nin aleyhine çalışanlar ve Türkiye'ye karşı olumsuz düşünce besleyenlerle bir arada oldular.

 

"Bunlar zihinsel olarak Moskovalaşmış insanlardır"

 

İşte birisi Rusya'ya gidip ziyaret ederek 'biz bir anlamda sizinle Türkiye arasındaki mücadelede ya da bir gerilimde sizin yanındayız' diye mesajlar verebiliyor. Bunu söyleyenler, Türkiyelilik iddiasıyla yola çıkanlar, bunlarda asla Türkiyelilik yok. Bunlar zihinsel olarak Moskovalaşmış insanlardır.

Birisi de diyor ki; 'Türkiye ile İran savaşsa ben İran tarafını tutarım'. Bunu diyen bir milletvekili. Bu insandan ne kendi partisine ne de bu ülkeye bir fayda gelmez. İşte paralel yapı da bunların içerisindedir. Ülkemize ihanet eden bu hainlerin hepsini tarih yazıyor ama milletimiz de bunları affetmeyecek. Bizler de milletimizin yanında durmaya ve onlarla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz.''

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