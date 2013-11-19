'AKP Genel Merkezi'nden Twitter'da Gülen'le dalga geçin talimatı' iddiası

AKP Genel Merkezi’nden, parti teşkilatının yanı sıra bakanlıklara da gönderilen yazılı talimatta, sosyal medyada hangi konuların eleştirileceğinin örnek tweetlerle gösterildiği öne sürüldü. Genel Merkez'den gönderildiği iddia edilen belgedeki örnekler arasında, Gülen cemaatinin bünyesindeki dershanelerle ilgili alaycı ifadeler içeren tweetlerin yer alması dikkat çekti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet memuru olan danışmanlarının sosyal medya üzerinden sık sık polemiklere girmeleri tartışılırken, AKP Sosyal Medya Koordinatörü’nün bakanlık memurlarına emir verdiği öne sürüldü.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özkaya’nın haberine göre AKP Genel Merkezi Sosyal Medya Koordinatörü Burak Gültekin, bakanlık memurlarına doğrudan emir yazıları yazarak, sosyal medyada hangi konuların tartışılacağını ve hangi başlıkların destekleneceğini iletti.

Son olarak, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili devam eden tartışmalarda sosyal medya üzerinden yoğun gündem yaşanmış ve dershanelerin kapatılmasına tepki gösteren “#DershaneyleGelenADALET”, “#EğitimdeReformYalanı” gibi başlıklar dünya TT listesine zirveden girmişti. Kimi AKP seçmenlerinin de Gülen cemaatinin bu başlıklarına destek vermesi üzerine harekete geçen AKP Sosyal Medya Koordinatörlüğü, Twitter’da “paraleleğitim” ve “dershanelereson” gibi başlıklar denemiş ancak bu başlıklar yeterince ilgi görmemişti.

Haber göre Burak Gültekin tarafından bütün teşkilatlara yazılı emir gönderilerek, dershanelerin kapatılmasına sosyal medya üzerinden destek istendiği öğrenildi. Ardından, daha güçlü destek için kamunun elindeki sosyal medya kadrolarının da devreye sokulduğu belirtildi. Gültekin tarafından, önceki gün, tüm bakanlıkların sosyal medya sorumlularına gönderilen e-mailde şöyle denildi: “Sayın Bakanlık Sosyal Medya Koordinatörümüz, Ekte gönderdiğim dosyada gündemde olan dershanelerle ilgili tweet’lik bilgi notu bulunmaktadır. Bu akşam saat 20.30’da Twitter’dan dershaneler konusu üzerine yoğunlaşacağız.”

Dalga geçiyorlar

Taraf'ın haberinde Gültekin’in, bakanlıklara ve teşkilatlara gönderdiği yazının ekinde, atılacak tweet örneklerinin de yer aldığı ifade edildi. Dershanelerin kapatılması taslağıyla ilgili bazı bilgilerin yer aldığı tweet’lerin yanında, Gülen Cemaati ve Fethullah Gülen ile dalga geçilmesini isteyen tweet’ler dikkat çekti.

AKP Genel Merkezi'nden teşkilatlara ve bakanlıklara gönderildiği öne sürülen o tweet’ler:

“Dedem kanser olmuştu. Doktorlar hiç umut yok, eve götürün, bekleyin, demişti. Aklımıza geldi. Bir de hocamızın dershanesine götürelim dedik. İyi ki götürmüşüz. Dedem 10 yıldır yaşıyor. Hiç bir rahatsızlığı kalmadı.”

Fatih Sultan Mehmet anlatıyor: “Atalarımız 25 sefer yapmışlar. İstanbul’u bir türlü alamamışlar. Komşumuz Vasfiye Teyze ‘Altunizade’de FEM adında bir dershane açmışlar bir de oraya gidin’ dedi. İyi ki gitmişiz. Orada Ak Şemsettin Hocayla tanıştık. Bana İstanbul’u nasıl fethedeceğimi dershane öğretti. Ya bir de dershaneye gitmeyeydim!”

“Dershaneler bir milletin atardamarlarıdır. Kapatırsanız millet ölür.” Kemal Atatürk.

“Kuduz aşısını bulmamdaki tek destekçim hocamızın açtığı dershanelerdi” Pastör.

“Eğer Hocamızın açtığı dershaneye gitmeseydim ampulü asla bulamazdım” Thomas Edison.

“En büyük eserim olan Mesnevi tüm dünyaya ışık tutuyorsa bunun sebebi gittiğim ışık evleri ve hocamızın açtığı Konya Sabah Dershanesi’ne gitmemdir” Mevlana Celalettin-i Rumi.

Vekillere de talimat

Parti teşkilatları ile bakanlıkların yanı sıra AKP’li milletvekillerine de Twitter talimatı gönderildiği iddia edildi. Haber göre, TBMM AKP Grup Basın Danışmanı Hanife İrem Sarp tarafından, milletvekillerine gönderilen mailde, “Sayın Milletvekilimiz, AK Parti Genel Merkez tarafından gündemde olan dershanelerle ilgili tweet’lik bilgi notu hazırlanmıştır. Bu akşam, saat 20.30’da @AKekip_TT hesabından başlayacak başlıkla Twitter’dan dershaneler konusu üzerine yoğunlaşacağız. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz” deniliyor.

Kurumsal değil bireysel

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada gönderilen yazının bireysel bir kararla kaleme alındığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Böyle bir seviyesizlik tabii ki kurumsal olarak Ak Parti'nin ve yetkililerinin kararı olamaz. Bireysel olarak yapılsa da kınıyorum. Tartışmanın, bir şeye taraftar veya karşı olmanın bir adabı vardır. Hem Ak Parti'nin he de cemaatin düşmanı olan kızıştırıcılara dikkat! Günlerden beri Sayın Başbakan’a hakaret içeren taglar açanların ve iğrenç tweetler atanların da cemaat mensubu olamayacaklarını düşünüyorum. Çünkü benim bildiğim hizmet cemaatı, böyle bir pespayeliğe müsaade etmez. İtiraza, tarize ve her türlü siteme eyvallah. Ama hakaret yok.”