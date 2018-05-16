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Ekonomi

AKP Genel Merkezi'ndeki zirvede gündem ekonomi değil, İran!

Dolar/TL kurunun 4.50'yi görmesi sonrası Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve ekonomi kurmaylarını AKP Genel Merkezi'ne çağırmıştı

16 Mayıs 2018 16:39

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya ve ekonomi kurmaylarının AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la toplantısının İran ile yapılan yerel para birimi ticareti anlaşmasıyla ilgili olduğu öğrenildi.

Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında sürekli değer kaybetmesi, dolar/TL kurunun 4.50'yi görmesi ve enflasyona etkisinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Başbakan Binali Yıldırım'ı teamüllere aykırı olarak AKP Genel Merkezi'ne çağırmıştı. 

Reuters’a konuya ilişkin bilgi veren bir yetkili, toplantının gündeminin İran ile daha önce imzalanan yerel para birimi ticareti anlaşması olduğunu söyledi. Ayrıca, AKP Genel Merkezi’nde diğer ekonomi kurmaylarının katılacağı olağanüstü bir ekonomi toplantısının da yapılmayacağı belirtildi.

Döviz kurlarında bugün de devam eden çalkantının sonucunda doların, 4,5007 , avronun 5,3251, sterlinin 6,0681 lira ile Türk Lirası karşısında tarihi rekor seviyelere yükseldiği dakikalarda Merkez Bankası’ndan piyasaları soğutan açıklama gelmiş, aynı dakikalarda Erdoğan’la Çetinkaya’nın görüşmesine ilişkin haber medyaya yansımıştı.

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