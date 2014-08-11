"AKP Genel Merkezi'nde 'Bunu Gül'e yapamazsınız' tartışması"

Tayyip Erdoğan’ın Köşk'e ilk turda seçilmesine karşın partinin beklediği oy oranına ulaşılamamasının AKP’nin geleceğe dönük hesaplarını değiştirebileceği iddialarını gündeme taşıdı. Erdoğan'ın İstanbul'da halka teşekkür konuşması yaptığı saatlerde, Bülent Arınç'ın da aralarında bulunduğu, bir grup daha kıdemli partilinin, 28 Ağustos'tan önce kurultay yapılarak Gül'ün önünün kapatılmasına karşı oldukları, başını Yalçın Akdoğan'ın çektiği grubun ise kurultayın toplanıp Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan ve olması için kulis yaptığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, partinin yaptırdığı anketlerde Erdoğan’ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, oy oranının yüzde 52’nin altında kalması partinin beklentisini karşılamadı. Başbakan Erdoğan, son açıklamalarında partinin yaptırdığı anketlere göre oy oranlarının yüzde 56 dolayında açıklarken, parti yönetimi yüzde 55’in altına düşmeyi beklemiyordu.

Hatta bazı parti yöneticileri, anayasa referandumunda ulaşılan yüzde 58’i hedefini yakalama beklentisi içindeydi.

Parti yöneticilerinin, seçim sonrasında sonucu “zafer” olarak nitelemesine karşın beklenen oy oranına ulaşılamaması partide buruk bir sevince yol açtı.

Bu sonucun Erdoğan’ın ve parti yönetiminin plan ve hedeflerini değiştirebileceği belirtiliyor.

Beklenen bir oy oranıyla seçimi kazanılamamasının, partide Gül’ün genel başkanlığını ve 3 dönem kuralını değişmesini isteyen ekibin Erdoğan ve parti yönetimine yönelik baskıyı artırabileceğine dikkat çekiliyor. 2015 seçimlerinde anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu yakalama hesabı yapan AKP’nin, yüzde 51.8 oranındaki oyda çatı adaya tepkiler nedeniyle Erdoğan’a kayan oylar ile Erdoğan’ın kişisel karizması nedeniyle gelen oylar da hesaplandığında genel seçime Erdoğan’sız gidilmesiyle anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa ulaşılmasının güç olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

'Genç ekip, kongre için bastıracak'

Başbakan Erdoğan, bugün MKYK’yi toplayarak olağanüstü kongreye ne zaman gidileceği konusunu masaya yatıracak.

Parti içinde genç ekip Gül’ün yerine yeni bir isim etrafında yola devam edilmesini isterken, partinin tamamı 3 dönem kuralına takılan eski isimler ise Gül’ün partinin başına dönmesini istiyor. Parti yönetiminde özellikle Gül’ü istemeyen ekip, 28 Ağustos’tan önce olağanüstü kongreye gidilerek yeni genel başkanın seçilmesini istiyor. MKYK’de Gül’ü isteyen üyelerin ise kongrenin 28 Ağustos sonrasına bıkarılmasını isteyebileceği kaydediliyor.

MKYK’de olağanüstü

kongre kararı alınması durumunda kongrenin 26 ya da 27 Ağustos’ta yapılması bekleniyor. Genel başkanın 27 Ağustos’ta seçilmesi durumunda Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevine başladıktan sonra yeni genel başkana hükümeti kurma görevini verecek.

Erdoğan, hukuki tartışmalara karşın 28 Ağustos’a kadar genel başkanlık ve başbakanlığı bırakmayacak. Erdoğan’ın 28 Ağustos’a kadar il başkanları ve milletvekilleriyle istişare toplantıları düzenlemesi bekleniyor.

Çelik: Herkesin Cumhurbaşkanı olacak

Seçim sonucunu değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Erdoğan’ın yüzde 52 oy olmasına karşın yüzde 48 oranında da oy vermeyen olduğunu belirterek, “Demokrasi zaten budur. Başbakanımız yüzde 52 oy da alsa yüzde 100’ün cumhurbaşkanı olacaktır. Herkesin Cumhurbaşkanı olacaktır. 77 milyonu kucaklamaya yönelik bir gayret ve tavır içerisinde olacaktır” dedi.

Yeni genel başkanın istişareler sonucunda belirleneceğini kaydeden Çelik, 2002’de Erdoğan milletvekili seçilemediği, 2007’de Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında partide kavga çıkacağı beklentisi içinde olanlara ekmek çıkmadığını belirterek, “Şimdi Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı oldu, bundan sonra kim başbakan, genel başkan olacak, MYK ve MKYK toplantısı belki daha sonra yapacağımız istişare toplantılarıyla genel başkanımızı ve başbakanımızı belirleyeceğiz ve Türkiye kaldığı yerden yoluna devam edecek” dedi.