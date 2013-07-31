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AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırısının zanlısı yakalandı

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Yunanistan'daki operasyonda AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı binalarına düzenlenen saldırının faili Hasan Biber'in de yakalandığını söyledi

31 Temmuz 2013 14:21

 

AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı’na 19 Mart’ta düzenlenen bombalı saldırı olayında ismi geçen Hasan Biber’in dün DHKP-C’nin Yunanistan’ın Sakız Adası açıklarındaki bomba yüklü bot olayıyla ilgili düzenlenen operasyonda yakalanan 12 kişiden biri olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler, “Yunan makamlarınca yakalananlar arasında AKP Genel Merkezi binasına saldıranlardan DHKP-C üyesi Hasan Biber var” dedi.

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Biber’in ve diğer şüphelilerin teslim edilmesi için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

 

Suriye’de eğitim almıştı

 

Hasan Biber 1991 yılından 1998'e kadar Liman-İş Sendikası Genel Başkanlığı yaptı. Biber'in, görevinden ayrıldıktan sonra DHKP-C içinde eylemlerine katıldığı, Mersin’deki eylemlerde ön saflarda yer aldığı ve Suriye'de eğitim aldığı öne sürülmüştü.

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