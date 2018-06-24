AKP Genel Merkezi önünden: Balkon konuşması için hazırlık yapılıyor

Türkiye’nin 81 ilinde vatandaşlar sandık başına giderek oy verdi. Sandıklar saat 17:00’de kapatılırken; YSK’nin seçim yasaklarını kaldırmasının ardından Anadolu Ajansı’nın duyurduğu ilk verilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 59 olarak duyuruldu.

Sandıkların yüzde 68.2'sinin açıklanmasının ardından Erdoğan'ın oyları yüzde 55'e düşerken, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin oy oranı ise yüzde 29.3 oldu. Açılan sandıkların sayısının artmasıyla birlikte, AKP'yi destekleyen seçmenler de Ankara'daki AKP Genel Merkezi'nin önünde toplanmaya başladı. AKP Genel Merkezi'nde olan NTV muhabiri Özden Akkuş, balkon konuşması için hazırlıkların başladığını söyledi. Akkuş, AKP merkezindeki atmosferle ilgili şunları aktardı:

"Çok sayıda partili genel merkeze geldi. Etrafta bekleyen çok sayıda AKP’li var. Güvenlik bariyerinin ardında tutuluyorlardı, bunlar kaldırıldı. X-ray’den geçirildikten sonra AKP’liler genel merkezin yakınına alınmaya başladı. Ellerinde bayraklar var. Alan dolmadı ama önümüzdeki saatlerde dolmasını bekliyoruz. AKP’de balkon konuşması için hazırlık yapılıyor."

Cumhuriyet yazarı: Balkon konuşmasıyla dikkatler Meclis oylarından uzaklaştırılacak

Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel, seçimlerden önce kaleme aldığı yazıda, "Anadolu Ajansı, henüz oylar sayılırken erken bir saatte Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçimini ilk turda kazandığını ilan edecek. Ardından da, buna uygun olarak Erdoğan oy sayımı sürerken balkon konuşması yapacak. Bu sayede iktidarın dikkatleri Meclis oylarının sayımından kaçırması mümkün olacak" iddiasını dile getirmişti.

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