AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Dünyadaki savaş teknolojisini değiştiren Türkiye'nin İHA ve SİHA'larıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep’te katıldığı "Gençlik Buluşması" programında ""Dünyadaki savaş teknolojisini değiştiren Türkiye'nin İHA ve SİHA'larıdır. Türkiye'nin Amerika'da SİHA alabilmek için nasıl senelerce kapıda beklediğini çok iyi bilen birisiyim. Allah'a çok şükür bizim gencecik insanlarımız, sizin gibi cıvıl cıvıl genç mühendislerimiz bugün Türkiye'nin hem de birkaç firma üzerinden dünya çapındaki SİHA'larını üretebilir hale geldi" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Kurutulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Gaziantep’te, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre Salonu'nda düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında konuşan Kurtulmuş Türkiye'nin bölgesinde güçlü olmak mecburiyetinde olduğunu ifade eetti. Kurtulmuş, "Türkiye her alanda güçlü olmak mecburiyetindedir. İki ayağını da sağlam basmak zorundadır ve her bakımdan Türkiye bu gücünü ileriye doğru götürmek zorundadır." diye konuştu.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Gelecek ancak iddia, irade ve ahlak sahibi gençlerin üzerinde yükselir. İddiamız yoksa, o iddiamızı yerine getirecek kararlılığımız yani çelikten bir irademiz yoksa ve bunu irademizin ve iddiamızın ortaya koyduğu dünya görüşünü, dünya algısını ortaya koyacak hem bireysel ahlak hem de toplumsal ahlakımız yani yardımlaşma, dayanışma işbirliği gibi hususiyetlerimiz yoksa iddialarımız kuru bir iddiadan ibaret olur. Bizim iki ayağımız var. Bir ayağımız yeniden güçlü Türkiye'yi kurmaktır, bir diğeriyse bütün insanlığa hakkaniyeti, adaleti, dayanışmayı vefayı yani daha adil bir dünyayı kurabilmek için mücadele etme kararlılığını ortaya koymaktır. Böyle olduğu taktirde Allah'ın izniyle önümüz açıktır. Türkiye'nin bu içinden geçtiği dünyanın zor döneminde çok önemli bir imkanı da yakaladığını biliyorum. Bu imkan Türkiye'nin önünde yeni kapıların açıldığını gösteriyor. Çok daha yeni kapıların açılabileceğinin Türkiye'ye müjdesini veriyor."

Türkiye'nin jeopolitik, jeostratejik imkanların hepsini en güzel şekilde değerlendireceğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin açıldığını ve Türkiye'nin önlenemez yükseliş döneminin başladığını gördüğünü kaydetti.

“Türkiye kendi otomobili olan TOGG'u üretti, Amerika'da dünyanın otomotiv devlerine tanıttı”

Yüksek teknolojinin gelişmekte olan ülkelere Allah'ın lütfu olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Önceden 1950'lilerde, 60, 70, hatta 80'lerde teknoloji transferi adı altında Türkiye'ye teknoloji transferi yapılır, el alemin elinde demode teknoloji, yeni teknoloji diye alınırdı. Onun için Türkiye'nin kendi arabasını yapabilmesine müsaade etmediler. Devrim arabaları Türkiye'deki otomotiv sektöründeki bazı yerli işbirlikçiler ve dışarıdaki patronları vasıtasıyla yıllarca engellendi. Kim nasıl engellerse engellesin Allah'a şükür Türkiye bugün kendi otomobili olan TOGG'u üretti ve dünya piyasalarında, Amerika'da dünyanın otomotiv devlerine tanıttı. Çoğunuz üniversiteyi bitirmeden TOGG arabalarının Gaziantep'in sokaklarında yürüdüğünü, köşe başındaki elektrik akülerini tesislerde doldurduğunu göreceksiniz."

“Dünyadaki savaş teknolojisini değiştiren Türkiye'nin İHA ve SİHA'larıdır”

Türkiye'nin İHA ve SİHA ürettiğini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Dünyadaki savaş teknolojisini değiştiren Türkiye'nin İHA ve SİHA'larıdır. Türkiye'nin Amerika'da SİHA alabilmek için nasıl senelerce kapıda beklediğini çok iyi bilen birisiyim. Allah'a çok şükür bizim gencecik insanlarımız, sizin gibi cıvıl cıvıl genç mühendislerimiz bugün Türkiye'nin hem de birkaç firma üzerinden dünya çapındaki SİHA'larını üretebilir hale geldi. O SİHA'ların üretilmesi bir günde olmadı. Değerli ağabeyimiz Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyorum. Onun azmi, kararlılığı, cesareti ve vuruculuğu olmasaydı korkarım ki İHA'lar SİHA'lar bu noktaya gelmeyebilirdi."

"Sıkıntılarımız var mı, var; beraberlik içinde aşacağız"

Ne yapılırsa yapılsın Türkiye'nin önlenemeyen yükseliş döneminin başladığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sıkıntılarımız var mı, var. Bunları birlik, beraberlik içinde aşacağız. Başkalarının kurduğu tuzakların farkına vararak aşacağız. Ortak hedeflerimiz olarak aşacağız. Milli menfaatlerimizi koruma noktasında hiçbir şekilde dayanışmadan vazgeçmeden inşallah aşacağız. Ama en önemlisi, bu yürüyüşün devam etmesinin temel koşulu, özelikle üniversitedeki siz değerli kardeşlerimizin çok güçlü bir şekilde yetişmesinden geçiyor. Dünyanın iyi yetişmiş idealist ve gelecek hedefi olan gencinden daha güçlü hiçbir gücü yoktur. Atom bombası mı idealist ve gelecek ufku olan genç mi derseniz hiç şüphesiz idealist ve ufku olan bir gencin bir atom bombasından çok daha tesirli olduğunu söyleyebilirim."

Kurtulmuş, bir öğrencinin ekonomiye ilişkin sorusuna, küresel gıda fiyatlarının ineceğini, yaz döneminde Türkiye'de ciddi turizm hareketliliğinin olacağını, enflasyonun milleti ezdirmemesi için çabaların ortaya konduğunu dile getirdi. (AA)