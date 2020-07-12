AKP Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den makam odası haczedilen Zeydan Karalar'a: İş bilmezlik, kötü kurgulanmış bir senaryo

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, makam odasındaki masa, sandalye ve mobilyaları haczedilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a "Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir ya da kötü kurgulanmış bir senaryodur" diyerek tepki gösterdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "belediyeciliğin zahmetli ve vatandaşa hizmet etmeyi dert edinenlerin işi" olduğunu savunarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a makam odasının haczedilmesini, "Kötü kurgulanmış, basit bir şekilde ortaya konulmuş bir senaryo" olarak tanımladı.

Özhaseki, şunları kaydetti:



"2014 yılında Seyhan Belediyesi'ni 30 milyon TL fazla para ile devralan mevcut CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, 140 milyon TL borçla bırakmıştı. Bugün ise 2019'da 2 milyar TL geliri olan Adana'yı yönetememiş makam odasının haczi ile gündeme gelmiştir. Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir ya da kötü kurgulanmış, basit bir şekilde ortaya konulmuş bir senaryodur.

"Böyle devasa bir geliri olan belediyeyi yönetememek, makam odasına kadar haczettirmek gerçekten büyük bir maharet ister. Mağduriyet edebiyatının arkasına sakladıkları iş bilmezliklerini bizler çok net görüyoruz. Milletimizin de gördüğünden kimsenin şüphesi olmasın. Belediyecilik algı oyunlarıyla prim yapma yeri değil; hizmet etme yeridir. Milletin aklıyla dalga geçmeye kalkanların sonu hüsrandır."

Ne olmuştu?

Adana Büyükşehir Belediyesinin 2 milyon 750 bin liralık borcundan dolayı makam odası eşyaları haczedilmişti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2016 yılında kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağı 2 milyon 750 bin lirayı tahsil edemeyen şirket belediyeyi icraya vermişti. Buna rağmen ödeme yapılmayınca icra görevlileri öğlen saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları haczemişti.

TIKLAYIN - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odası haczedildi