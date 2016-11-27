AKP Genel Başkan Yardımcısı'ndan AP'ye: Türkiye, Müslüman olduğu için 57 yıldır düşünüyorsunuz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile müzakereleri durdurma yönündeki kararıyla ilgili "Siz sadece Türkiye Müslüman olduğu için aranıza almama noktasında 57 yıldır düşünüp duruyorsunuz. Şimdi net bir şekilde dünya kamuoyuna tavrınızı ortaya koydunuz. Biz de bundan memnun olduk" dedi.

Partisinin Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen İlçe Danışma Kurulu toplantısına katılan Ataş, yaptığı konuşmada AK Parti'de siyaset yapan isimsiz kahramanların son 14 yılda Türk siyaset tarihine altın harflerle yazılacak hizmetlere imza attığını söyledi.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile ilgili aldığı kararı eleştiren Ataş, şöyle konuştu:

"Siz sadece Türkiye Müslüman olduğu için aranıza almama noktasında 57 yıldır düşünüp duruyorsunuz. Şimdi net bir şekilde dünya kamuoyuna tavrınızı ortaya koydunuz. Biz de bundan memnun olduk. 57 yıldır ikiyüzlü davrandınız. Net bir şekilde oyalamalar ile Türkiye'yi istemediğinizi ortaya koydunuz. Terör örgütü mensuplarına kendi ülkelerinizde, parlamentolarınızda kucak açıp afişleriyle posterleriyle beslemeye devam ediyorsunuz."

Ataş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kimin samimi ve dürüst olduğu, kimin bu ülkeyi sevdiği ve Türkiye'nin gerçek dostunun kimler olduğunun bir kez daha net bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

"Türklerin de Türk'ten başka dostu yoktur"

"Müslüman'ın Müslüman'dan başka dostu olmadığının görüldüğünü" dile getiren Ataş, şunları kaydetti:

"Türklerin de Türk'ten başka dostu yoktur. O halde biz kendi kendimize yetecek bir şekilde mücadele kararlılığımızı göstermeye mecburuz. Ekonomik olarak Türkiye'nin sıkıntıda olduğunu söyleyip kafaları karıştırmaya çalışıyorlar. Birtakım eylemlerle milletin moralini bozmaya çalışıyorlar. Recep Tayip Erdoğan bu ülkenin başında, AK Parti iktidarda olduğu sürece, duyarlı insanlarımız da var olduğu sürece Türkiye üzerinde oynanmak isteyen bütün oyunları Allah'ın izniyle boşa çıkarma iradesini hep birlikte gösterecek kudrete sahibiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapacağız? Daha fazla çalışacağız."