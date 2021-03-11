AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:  Seçim barajı ne düzeydeyse hazine yardımı alabilmenin şartı olacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim barajı ve hazine yardımına ilişkin olarak, “Barajı makul bir yere getirme şeklinde çabamız var. 7 mi olur 5 mi olur, hangisi doğru şeklinde bir çalışmalar yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak. "Bu düzenlemelerle anlaşılır olmayı, sadeyi, karışık pozisyonlar oluşturmaktan yana değiliz. Seçim barajı ne düzeydeyse hazine yardımı alabilmenin şartı olacak. Barajı geçen hazine yardımı alabilecek” açıklamasını yaptı.

CNN Türk yayınında konuşan Yazıcı, “Siyasi partiler yasasında çalışma henüz sonuçlanmadı ama formül aranıyor. Seçimler 2023'ten önce yapılacak, yapılan değişiklikler 1 yıl içinde uygulanmaz şeklinde bir düzenleme var. Dolayısıyla seçimlerden 1 veya 1 buçuk yıl önce tamamlanması bekleniyor.” dedi.

Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de yüzde 10 barajı uygulanıyor. Dünyada en yüksek barajı uygulayan ülke Türkiye... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde çıta yüksek. Barajın çok anlamı kalmamış durumda ama herkesin parti kurması gibi bir gelenek de oluşabilir. Bunların denetlenmesi, takip edilmesi gibi konular Cumhuriyet Başsavcılığı bakıyor. Barajı makul bir yere getirme şeklinde çabamız var. 7 mi olur 5 mi olur, hangisi doğru şeklinde bir çalışmalar yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak. Bir rakam söylemem çok doğru olmaz, baraj bir noktaya inecek. Bunu da tartıştık ama bu çok ihtimal dahilinde değil. Bir yerde bir mutabakat sağlayacağız.

"Seçim barajı ne düzeydeyse hazine yardımı alabilmenin şartı olacak"

Bu düzenlemelerle anlaşılır olmayı, sadeyi, karışık pozisyonlar oluşturmaktan yana değiliz. Seçim barajı ne düzeydeyse hazine yardımı alabilmenin şartı olacak. Barajı geçen hazine yardımı alabilecek.

"Hazine yardımının kesilmesine kısmen veya tamamen hüküm verebilir"

Parti kapatmayı ortadan kaldırıp yada ıskalayıp sadece hazine yardımını kesmek şeklinde bir algı oluşmasın. Parti kapatma anayasal bir düzenlemedir. Bir uslandırma amaçlı olarak, kapatma son ve güçlü bir yaptırım. Kapatma seçeneği bir tarafta kalmak üzere, bazı durumlarda hazine yaptırımının kesilmesi şeklinde bir yaptırım uygulanabilir mi? Hazine yardımının kesilmesine kısmen veya tamamen hüküm verebilir de... Kapatma istemi olmaksınız hazine yardımı kesilsin şeklinde bir iddianame düzenleyebilir mi cumhuriyet başsavcılığı şeklinde bazı kanaatler var.

Bizim mevzuatımızda siyasi partilerin grubu TBMM çalışmalarına ilişkin önemli bir müessesedir. Meclis çalışmaları için bir şarttır. Bu şartı seçime girme şartı olmaktan çıkartmak lazım. Esas olan siyasi partinin örgütlenmesidir. Bu örgütlenmeyi tamamlamışsa o siyasi parti seçime girebilecek. Siyasi ahlakı korumak lazım, parlamentoyu korumak lazım. Grup, siyasi partilerin TBMM çalışmalarıyla ilgili bir komisyondur. Siyasi partiler örgütlenmişse ona seçimi girme şansı tanımak lazım.

"Milletvekili transferi düzenlenecek mi?" sorusuna Yazıcı, "Kişisel kanaatim, birini zorla orada tutmak çok demokratik değil. Bunun yaptırımı millet yapsın." yanıtını verdi.

Fezlekelere ilişkin Yazıcı şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuda bir çalışmamız yok, doğru olan da bu. Milletvekilleri özgür iradeleriyle buna karar verecektir. Şu partinin dosyalarını böyle yapalım gibi bir bakışımız yok. Arkadaşlarımız her dosyaları bağlantılarını da dikkat almak suretiyle kararlarını vereceklerdir diye düşünüyorum."