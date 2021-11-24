AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Düşük faiz politikasına karşı döviz kurunu rasyonellik dışında araçsallaştırmaya çalışmakla asla sonuç alamazlar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, artan döviz kurları sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizi faiz kuşatmasıyla zora sokmak isteyenler, düşük faiz politikasına karşı döviz kurunu rasyonellik dışında araçsallaştırmaya çalışmakla asla sonuç alamazlar, alamayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası Türk lirası dün çakılmıştı. Döviz kurlarında günlük artış yüzde 16’yı aşmıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından döviz kurlarındaki yükselişle ilgili paylaşımlar yaptı. Yazıcı, şunları belirtti:

"1- Sağlam temellere dayalı güçlü geleneklere sahibiz. Türk milleti olarak en büyük gücümüz, kardeşliğimizden beslenen bütünlüğümüzdür.

2- Ülkemizi faiz kuşatmasıyla zora sokmak isteyenler, düşük faiz politikasına karşı döviz kurunu rasyonellik dışında araçsallaştırmaya çalışmakla asla sonuç alamazlar, alamayacaklardır.

3- Türkiye düşmanları ve onların işbirlikçilerinin eylem ve işlemleri, hiç kimseyi paniğe ve tehevvüre sürüklemesin.

4- Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ekonominin rasyonellik kurallarını dikkate alarak, hattı değil sathı gözeterek, yürüyüşünü sürdürmeye devam edecektir. Bu kararlı duruştan asla vazgeçmeyeceğiz."