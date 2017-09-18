AKP Genel Başkan Yardımcısı: Tuğluk'un cenazesine saldırı HDP’nin operasyonu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine yönelik saldırı için “Ölümler üzerinden operasyonlar yapma dönemini yeniden başlattılar” dedi. Dağ, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile saldırgan bir kişinin çekildiği fotoğrafın kurgulanmış olduğunu iddia etti.

Dağ'ın konuşmasından başlıklar şöyle:



"O cenazenin oraya gömülmesi ve o insanları oraya getiren zihniyet aynı zihniyet. Oraya getirerek eylem yapacak kişileri haberdar eden olayı eyleme dönüştüren kim? Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir kişinin isteği üzerine çekilip, daha sonra fotoğrafının servis edilmesi olayı var. İşte, bunlar, ölümler üzerinden ne yazık ki bir takım operasyonlar yapma dönemini yeniden başlattılar."