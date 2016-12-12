AKP Genel Başkan Yardımcısı: Terör bugün son derece azalmış durumda

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Beşiktaş’taki saldırılardan sonra katıldığı bir televizyon programında “Emin olabilirsiniz ki terör şu anda son derece azalmış durumda” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, CNN Türk'te bir programa katılarak saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aktay, "Suriye'de ve Türkiye'de yürütülmekte olan son derece başarılı güvenlik operasyonları karşısında geriletmiş gibi bir durum var. Bunu amaçlamış durumdalar. Emin olabilirsiniz ki terör şu anda son derece azalmış durumda. Bu kadar etkili ve büyük bir eylem yapmış olmaları güçlerini göstermiyor. Bilakis ne kadar zayıflamış olduklarını gösteriyor. Düşünün artık halka kendilerini beğendirmek, taban bulmaktan yana umutlarını tamamen koparmış durumdalar. Artık intikam eylemleri yapıyorlar" şeklinde konuştu.