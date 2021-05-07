AKP Genel Başkan Yardımcısı Şen: Bir kısım, anketler üzerinden algı operasyonu yapıyor; oylarımız yüzde 40’ın altına düşmüyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, bazı seçim anketleri üzerinden algı operasyonu yapıldığı savunarak, partisinin oylarının yüzde 40’ın altına düşmediğini iddia etti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde, “Anket firmaları artık kamuoyunun nabzını tutan araştırma şirketleri olarak değil, kamuoyunu manipüle eden firmalar olarak görülmeye başlandı” diyerek, AKP'li Mustafa Şen ile yaptığı görüşmesini aktardı.

Şen, “Bir kısım, anketler üzerinden algı operasyonu yapıyor. Aynı isimler 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan birinci turda kazanamıyor, ikinci tura kalıyor diyorlardı. Ne oldu? Erdoğan ilk turda kazandı” dedi.

Şen, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi bu arkadaşların hangi sözüne güvenelim, nasıl inanalım? AK Parti yüzde 30’un altına düştü, diyorlar. Peki bunu hangi veriye dayalı olarak yapıyorsun diye sıkıştırdığımızda ise Türkiye’nin toplam nüfusu esas alındığında bu sonuç çıkıyor, diyorlar. Seçmen bazında değil, diyorlar. Biz düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Ve bizim anketlerimizde AK Parti yüzde 40’ın altına düşmüyor.

Kutuplaşmış toplumlarda kararsız sayısı minimuma iner. Öyle 15’lerde, 20’lerde, 30’larda olmaz. Bu durum arkadaşları yanlışlayan önemli bir veri olarak önümüzde duruyor. Bu anketleri yapanların biraz ofislerinden dışarı çıkıp, seçmenlerin arasında olmaları gerekiyor. Bunu yapanlar bilerek, tasarlayarak ve taammüden gerçekleri öldürüyorlar. Yalan söylüyorlar.”

Yazının tamamı için tıklayın.

“Erdoğan, politik uzay zamanı büktü, seçim yapıldı” demişti

Mustafa Şen, GENAR Araştırma Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğü sırada bir açıklamasıyla gündem olmuştu.

2019 yılında CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Şen, “Fazla iddialı gibi gelse de politik uzay zaman bükülmüştür Tayyip Erdoğan tarafından. 24 Haziran 4 Mayıs'a getirilmiştir ve bugün itibarıyla seçim bitmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Uzay-zamanın bükülmesi fizikçi Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı’na göre ışığın, uzaydaki kütleçekim nedeniyle zamanda bükülerek yön değiştirmesine deniliyor.