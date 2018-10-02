AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den ittifak açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2019 mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin olarak, "İttifaka ilişkin yol haritası akıl yürütme ve istişare ile belirlenir" dedi.

AKP'li Özhaseki, AKP grubu öncesi gazetecilerin AKP-MHP ittifakına ilişkin sorularını cevapladı. Özhaseki, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ne zaman olacağına dair soruya, "Bugün konu MYK’da gündeme gelir. Sözcü arkadaşımız açıklar" ifadesini kullandı.

Özhaseki, "Cumhur İttifakının ilk aşamasına bakıldığında kurallar belliydi, yasal yol haritası vardı, ama bunda yok" sözlerine ilişkin olarak, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakına herkes gönül rahatlığıyla oy verdi, ama bir nihayetinde topluca değerlendirmeye tabi oldu. Ama şimdi yerel yönetimlerde çıkan en son değerlendirme 1984 yılında çıkarılan yasaya dayanıyor. Ondan sonraki, ittifak olur mu, olmaz mı, bir arada nasıl seçimlere girilir bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme yok. Akıl yürütmek, karşılıklı istişare ile bir tecrübeyle yol bulunmaya çalışılır. Burada partiler değişik şekillerde tercih ediyorlar. Kimisi tabanda olacak diyor ama yukarıda 40 turlu görüşme yapılıyor. Belli yöne doğru kayışlar, yönelişler olacak. Bunları kimsenin kestirebilmesi ve yönlendirebilmesi mümkün değil."

Belli yerlerde aday koymama konusunda Özhaseki, "Yapılacak tek şey karşılıklı istişare fikir, akil yürütmek ve öngörülerdir. Buralardan çıkacak bir takım sonuçlara göre bazı sonuçlar alınmaya çalışılabilir. Belli yerlerde aday hadi koy koyma denildiği zaman partilerin oylarının bir kısmı Türkiye geneli değerlendirildiğinde çok eksik çıkacak. Bu büyük bir handikaptır" şeklinde konuştu.

MHP Belediyelerinde AKP'nin birinci olduğuna dikkat çeken gazeteciye Özhaseki, "Bunu asmak lazım, görüşmek lazım. Bunlar hangi formüllerle asılır. Önümüzdeki günlerde biraz daha netleşecek" diye konuştu.